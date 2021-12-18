Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заявил, что уголовное дело в отношении его в России было возбуждено из-за его якобы гражданской позиции. Об этом он рассказал в интервью одному из изданий.

– Если мы берем все, что говорят в России, за чистую монету, то скажу – это ложь. Давайте определимся, кто для нас Россия. Я определился на 100% в 2015 году. Я был на Майдане, о чем никогда в жизни не кричал. Не вешал плакаты. Я никогда не мог представить себе, что я человек, служивший этой стране, буду обвинен в том, что я пророссийской направленности. Я – не гражданин России и не являюсь им – ни понятийно, ни фактически, — сказал Гогилашвили.

На прямой вопрос, есть ли у бывшего замминистра судимости в России, Гогилашвили ответил, но нет.

— У меня есть уголовное производство, которое на меня завели из-за экстремизма и моей гражданской позиции в 2015 году. Затем, в 2016 году моих родителей вызвали в ФСБ, – сказал Александр Гогилашвили.

По его словам, украинский паспорт получил по общей процедуре в 2019 году. А еще утверждает, что получил вид на жительство в Украине до начала своей работы в Министерстве внутренних дел.

Напомним, что 13 декабря Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Увольнению предшествовал скандал.

10 декабря в соцсетях появилось видео, на котором фигурирует Александр Гогилашвили. На кадрах видно, что он пытался попасть в зону проведения ООС через один из блокпостов.

Полицейские, остановившие его машину, попросили предоставить документы для проверки. Но Гогилашвили в грубой форме стал спорить с ними. Больше всего его возмутило то, что никто из правоохранителей не узнал замглавы МВД в лицо.

Однако правоохранители действовали по инструкции, поэтому отказались пропускать Гогилашвили, поскольку тот не предоставил все необходимые документы.

После того как скандал получил огласку, президент Владимир Зеленский призвал правительство уволить заместителя министра внутренних дел.

Источник: Бабель

Фото: Александр Гогилашвили