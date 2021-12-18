Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили в интервью одному из изданий рассказал, почему вместе с ним в арендованном доме живет руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Ранее журналисты опубликовали расследование, в котором в частности отмечалось, что глава разведки Буданов вместе с супругой временно проживают в доме Александра Гогилашвили в селе Хотов в Киевской области.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника, в квартире главы ГУР сейчас идет ремонт.

– Я не живу с Кириллом Будановым. Да, мы идем в Европу, но не все так грустно. У Кирилла идет ремонт в квартире. Я пригласил его и его жену на время ремонта к себе в дом, который я арендую, – сказал Гогилашвили.

На вопрос журналиста, обсуждали ли они какие-либо вещи, касающиеся национальной безопасности, Гогилашвили возразил.

— Боже упаси, никогда в жизни… Да, мы дружим. Да, мы общаемся. Есть просто Саша и Кирилл, а есть Александр Генрихович и Кирилл Алексеевич. Это разные вещи, — сказал бывший замминистра.

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Скандал с участием Гогилашвили

10 декабря в соцсетях появилось видео, на котором фигурирует Гогилашвили. На кадрах видно, что чиновник пытался попасть в зону проведения ООС через один из блокпостов. Однако полицейские не пропустили его автомобиль, потому что он не предоставил необходимые документы для проверки.

Больше всего Гогилашвили возмутило то, что никто из правоохранителей не узнал замглавы МВД в лицо.

Однако правоохранители действовали по инструкции, поэтому отказались пропускать Гогилашвили, поскольку тот не предоставил все необходимые документы.

После огласки президент Владимир Зеленский призвал правительство уволить заместителя министра.

13 декабря Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за громкого скандала.

Источник: Бабель