Стало известно имя украинского бойца, погибшего под обстрелом в зоне ООС

Стало известно имя военнослужащего, погибшего в зоне проведения ООС 16 декабря.

Им оказался военный родом из Луганщины Станислав Запорожец. Ему было всего 30 лет.

Станислав попал под обстрел пророссийских боевиков: ранение оказалось несовместимым с жизнью. Дома его ждали мать и младший брат.

Станислав Запорожец служил в рядах 74 отдельного разведывательного батальона. В ближайшее время его тело вернут домой родным.

Командование и личный состав ООС выразили соболезнование родным героя, погибшего за Украину.

Сутки на Донбассе

В течение дня 18 декабря пророссийские боевики семь раз нарушали режим тишины на Донбассе.

В результате обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий. Сейчас его состояние стабильное, военный находится под наблюдением медиков.

ВСУ открывали ответный огонь, не нарушая Минских договоренностей.

Источник: Повернись живим