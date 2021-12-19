Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Стало известно имя украинского бойца, погибшего под обстрелом в зоне ООС

Наташа Тарчевська редактор ленты
Донбас, ООС, війна на Добасі

Стало известно имя военнослужащего, погибшего в зоне проведения ООС 16 декабря.

Им оказался военный родом из Луганщины Станислав Запорожец. Ему было всего 30 лет.

Станислав попал под обстрел пророссийских боевиков: ранение оказалось несовместимым с жизнью. Дома его ждали мать и младший брат.

Станислав Запорожец служил в рядах 74 отдельного разведывательного батальона. В ближайшее время его тело вернут домой родным.

Командование и личный состав ООС выразили соболезнование родным героя, погибшего за Украину.

Сутки на Донбассе

В течение дня 18 декабря пророссийские боевики семь раз нарушали режим тишины на Донбассе.

В результате обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий. Сейчас его состояние стабильное, военный находится под наблюдением медиков.

ВСУ открывали ответный огонь, не нарушая Минских договоренностей.

Источник: Повернись живим

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка