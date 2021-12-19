Стало известно имя украинского бойца, погибшего под обстрелом в зоне ООС

Стало известно имя военнослужащего, погибшего в зоне проведения ООС 16 декабря.
Им оказался военный родом из Луганщины Станислав Запорожец. Ему было всего 30 лет.
Станислав попал под обстрел пророссийских боевиков: ранение оказалось несовместимым с жизнью. Дома его ждали мать и младший брат.
Станислав Запорожец служил в рядах 74 отдельного разведывательного батальона. В ближайшее время его тело вернут домой родным.
Командование и личный состав ООС выразили соболезнование родным героя, погибшего за Украину.
Сутки на Донбассе
В течение дня 18 декабря пророссийские боевики семь раз нарушали режим тишины на Донбассе.
В результате обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий. Сейчас его состояние стабильное, военный находится под наблюдением медиков.
ВСУ открывали ответный огонь, не нарушая Минских договоренностей.
Источник: Повернись живим