Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заверил, что у него нет гражданства Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью одному из изданий.

– Я не гражданин Российской Федерации, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а у русского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция, – сказал Гогилашвили.

На вопрос, почему он решил приехать в Украину, бывший высокопоставленный чиновник ответил, что его пригласили на работу заниматься волонтерской деятельностью, специалистом по связям с общественностью.

Украинское гражданство Александр Гогилашвили получил в 2019 году.

– У меня все в рамках законодательства. Разрешение на временное проживание, постоянное проживание, – рассказал Гогилашвили.

Скандал с участием Гогилашвили

10 декабря в соцсетях появилось видео, на котором фигурирует Гогилашвили. На кадрах видно, что чиновник пытался попасть в зону проведения ООС через один из блокпостов. Однако полицейские не пропустили его автомобиль, потому что он не предоставил необходимые документы для проверки.

Больше всего Гогилашвили возмутило то, что никто из правоохранителей не узнал замглавы МВД в лицо.

Однако правоохранители действовали по инструкции, поэтому отказались пропускать Гогилашвили, поскольку тот не предоставил все необходимые документы.

После огласки президент Владимир Зеленский призвал правительство уволить заместителя министра.

13 декабря Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за громкого скандала.

Источник: Бабель