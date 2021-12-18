Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Уволенный заместитель главы МВД Гогилашвили отрицает наличие российского гражданства

Марта Бондаренко редактор ленты
Уволенный заместитель главы МВД Гогилашвили отрицает наличие российского гражданства

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заверил, что у него нет гражданства Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью одному из изданий.

– Я не гражданин Российской Федерации, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а у русского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция, – сказал Гогилашвили.

На вопрос, почему он решил приехать в Украину, бывший высокопоставленный чиновник ответил, что его пригласили на работу заниматься волонтерской деятельностью, специалистом по связям с общественностью.

Читайте
Это ложь: Гогилашвили прокомментировал наличие судимости в России

Украинское гражданство Александр Гогилашвили получил в 2019 году.

– У меня все в рамках законодательства. Разрешение на временное проживание, постоянное проживание, – рассказал Гогилашвили.

Скандал с участием Гогилашвили

10 декабря в соцсетях появилось видео, на котором фигурирует Гогилашвили. На кадрах видно, что чиновник пытался попасть в зону проведения ООС через один из блокпостов. Однако полицейские не пропустили его автомобиль, потому что он не предоставил необходимые документы для проверки.

Больше всего Гогилашвили возмутило то, что никто из правоохранителей не узнал замглавы МВД в лицо.

Однако правоохранители действовали по инструкции, поэтому отказались пропускать Гогилашвили, поскольку тот не предоставил все необходимые документы.

После огласки президент Владимир Зеленский призвал правительство уволить заместителя министра.

13 декабря Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за громкого скандала.

Источник: Бабель

Фото: МВД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка