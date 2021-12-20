В будущем действие президентской инициативы “экономический паспорт украинца” могут распространить также на пенсионеров. Сейчас ее хотят запустить для детей 2019 года рождения.

Об этом рассказал в одном из интервью глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Нардеп уточнил, что речь идет, в частности, об украинцах старше 70-80 лет.

– Конечно, есть за что эту инициативу критиковать. К примеру, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но наша логика проста: с какого-то момента нужно начинать, а потом эту инициативу будут расширять и на других детей, и на пенсионеров. Поскольку у пенсионеров – особенно старше 70-80 лет – вообще нет возможности дополнительных заработков, и они должны получать безусловный базовый доход, — подчеркнул Арахамия.

При этом нардеп не допускает возможности, что экономические паспорта в будущем могут отменить. По мнению Арахамии, это будет “политическим самоубийством”.

– Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство – забрать деньги у детей… Представляете, если 4 млн избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю, — уверен нардеп.

Арахамия считает, что экономические паспорта продолжат действовать, даже если в Украине будет экономический кризис.

Что известно о введении экономического паспорта

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует внести в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Речь идет о счетах для детей, на которых будут накапливаться деньги от уплаты налогов за использование недр.

Соответствующий президентский законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Он предполагает создание Фонда будущих поколений.

Участниками Фонда смогут стать граждане Украины, рожденные с 1 января 2019 года. У них будут индивидуальные счета, на которых будут накапливаться средства от уплаты ренты в госбюджет за пользование недрами.

После достижения совершеннолетия средства можно будет использовать на: обучение в украинских учебных заведениях; приобретение собственного жилья в Украине; перевод средств на накопительный пенсионный счет; лечение.

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, нардепы смогут рассмотреть законопроект об экономическом паспорте в начале 2022 года.