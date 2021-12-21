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Факты / Украина / Общество

Готовы выделить 30 млрд грн: в ОПУ заверили, что все вакцинированные украинцы получат Covid-тысячу

Юлия Соколова редактор ленты
Гроші

Государство обеспечит выплату 1 тыс. грн всем украинцам, получившим полный курс вакцинации от Covid-19. Для этого выделят необходимый объем денежных средств.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

По его словам, пока что предусмотрены средства для выплат 11 млн украинцев: 8 млрд грн в этом году, а также 3 млрд грн – в следующем.

– Мы абсолютно уверены, что в этом году будет достаточно 8 млрд грн, которые мы выделили. На следующий год сейчас забронировано, уже выделено 3 млрд грн. То есть это для 11 млн граждан, – отметил Шурма.

Он заверил, что если количество желающих принять участие в программе єПідтримка (по выплате Covid-тысячи) будет расти, то при первом пересмотре государственного бюджета будут выделены дополнительные средства.

По словам Шурмы, государство готово выделить даже более 30 млрд грн для выплат всем вакцинированным украинцам.

– Хочу заверить всех граждан Украины, что государство выделит ровно столько средств, сколько граждан зарегистрируется для участия в этой программе… Если все совершеннолетние, более 30 млн граждан Украины, получат полный курс вакцинации и зарегистрируются для участия в программе, то государство выделит более 30 млрд грн для выплат, – подчеркнул заместитель руководителя ОПУ.

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С воскресенья, 19 декабря, полноценно стартовала программа єПідтримка, в рамках которой украинцы будут получать по 1 тыс. грн. В ней могут принять участие полностью вакцинированные от коронавируса граждане Украины в возрасте от 18 лет.

В начале декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект №6297, предусматривающий выделение 1 тыс. грн вакцинированным украинцам. На эти цели из государственного бюджета на 2021 год будет выделено 8 млрд грн. Документ уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Фото: Depositphotos

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