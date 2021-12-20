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Факты / Украина / Общество

Резкое похолодание до -13 мороза: прогноз погоды в Украине на 21 декабря

Валентина Летяк редактор ленты
Дівчина на морозі

Во вторник, 21 декабря, синоптики прогнозируют похолодание во всех регионах Украины, местами в ночное время суток температура воздуха будет опускаться до -13 градусов, везде небольшой снег.

В северных областях будет холоднее всего: ночью и утром -8 -13, днем -5 -13.

На Юге страны ночью -3 -6, днем потеплеет: от -3 до +1.

От -5 до -10 градусом будет ночью в западных регионах, днем – максимум -7.

На Востоке ночью и утром -6 -11, днем столбики термометров немного поднимутся – от -2 до -8.

У Центре страны ночью -7 -11, днем -4 -8.

В Киеве 21 декабря снег, ночью и утром -9 -11, днем – от -6 до -8.

Погода на 21 грудня 2021

Подробный прогноз погоды на неделю в Украине читайте на Фактах ICTV. Она принесет похолодание, мокрый снег и гололед на дорогах.

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Мороз до -5, но без снега: прогноз погоды на Новый год 2022

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Dreamstime

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