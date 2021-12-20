Шмыгаль анонсировал выплату тысячи гривен украинцам, вакцинированным за границей

Граждане Украины, которые получили прививку от коронавируса за границей, также получат возможность принять участие в программе еПоддержка, в рамках которой вакцинированным украинцам выплачивается по тысяче гривен.

Об этом в ходе селекторного совещания у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Люди, которые были вакцинированы признанными в мире вакцинами, также должны иметь возможность воспользоваться программой президента еПоддержка. Необходимо предоставить им возможность перенести свои сертификаты в Дию, — заявил глава правительства.

В министерстве здравоохранения в свою очередь отметили, что соответствующей категории лиц уже разрешили получить украинский сертификат у семейного врача.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что услугой еПоддержка воспользовались уже 3,6 млн украинцев, из которух уже почти 2 млн получили свои средства.

Он также добавил, что к программе уже присоединились шесть банков, а еще десять проходят процесс подключения.

Напомним, накануне Федоров отчитался о полноценном запуске проекта еПоддержка в мобильном приложении Дия.

По его словам, Украина первой в мире технически реализовала подобную инновационную услугу.

В банках открыли уже 4,1 млн специальных карт, а 2,7 млн ​​украинцев подали заявления на выплату тысячи грн за вакцинацию двумя дозами.