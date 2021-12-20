Сотрудники ГПСУ получили право сбивать дроны и перехватывать управление ими

Украина в ближайшее время закупит для Государственной пограничной службы специальные средства, позволяющие выявлять беспилотники, а также перехватывать их управление либо сбивать.

Об этом заявил начальник управления организации пограничной службы Сергей Вороной, передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, ГПСУ инициировала ряд изменений в законодательство, которые были поддержаны профильными органами власти.

По его словам, в последние годы существенно участились случаи использования БПЛА для преступной деятельности. В частности, дроны применяются для контрабанды сигарет.

Вороной напомнил, что недавно вступили в силу изменения к закону Украины о Госпогранслужбе, которые усовершенствовали порядок применения сотрудниками ГПСУ спецсредств и военной техники для пресечения противоправной деятельности на границе.

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Новая редакция документа, в частности, дает право пограничникам применять против дронов нарушителей оружие и спецсредства.

Кроме того, в августе правительство также внесло изменение в свое постановление о пограничном режиме, обязав владельцев, пилотов и операторов воздушных судов информировать подразделение ГПСУ о запланированном полете в пограничной зоне.

— Хочу отметить, в данном случае оружие будет применяться без предупреждения, – подчеркнул Вороной.

Он добавил, что специалисты ГПСУ при разработке своих рекомендаций изучали опыт стран Европейского Союза, а также США и Израиля по применению соответствующих средств.