20 декабря коммунальное предприятие Киевпастранс сообщило об отмене нескольки рейсов городской электрички.

– Отменяется курсирование по кольцу рейсов 7307, 7308, 7315, 7316; челноки: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640, – сообщают в Киевпастрансе.

Как отмечают в коммунальном предприятии, отмена произошла по техническим причинам.

Напомним, что Киевсовет утвердил перечень категорий лиц, которые в 2022 году будут иметь право на льготный проезд в муниципальном транспорте общего пользования.

В бюджете столицы на 2022 год предусмотрено выделение более 2 млрд грн Киевпастрансу и метрополитену на покрытие расходов, связанных с сохранением стоимости проезда.

Еще 1,5 млрд грн выделено на обеспечение бесплатного проезда льготных категорий киевлян в пассажирском транспорте.

Источник: Киевпастранс

Фото: Киевпастранс