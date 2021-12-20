По состоянию на сегодняшний день граждане в Украине уже потратили более 100 млн грн, полученные за вакцинацию от Covid-19. Большую часть этой суммы украинцы потратили на книги.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

– Уже видны приоритеты, куда граждане тратят полученные средства. На сегодняшний день израсходовано чуть более 100 млн грн. Лидером среди оплат является покупка книг. На третьем месте – учреждения культуры и театры, — подчеркнул Шурма.

Он уточнил, что более 80% всех платежей, производимых в рамках программы, проходят онлайн.

Шурма также заверил, что программа будет и дальше развиваться. Уже в ближайшее время в нее добавят лекарства, на которые смогут потратить свою Covid-тысячу граждане в возрасте более 60 лет.

В целом, программа будет действовать в течение года, и к ней обещают постоянно добавлять новые категории, развивать и отслеживать потребности общества.

Накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров проинформировал, что уже более трех миллионов украинцев успешно воспользовались услугой єПідтримка. По данным министра, чаще всего украинцы тратят эти средства на покупку книг и билетов в кинотеатры (и чуть меньше – на ж/д билеты).