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Факты / Украина / Общество

С 21 октября полиция составила 1111 админпротоколов за нарушение карантина в транспорте

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
С 21 октября полиция составила 1111 админпротоколов за нарушение карантина в транспорте

Сотрудники правоохранительных органов провели более 141 тысяч проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозчиков с 21 октября. Только за минувшую неделю было совершено около 11 тысяч инспекций.

По результатам проверок было составлено 1111 административных протоколов по факту нарушения карантинных ограничений, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В частности, у пассажиров, водителей, а также некоторых членов экипажей авиатранспорта отсутствовали при себе сертификаты вакцинации, либо негативные результаты тестов на коронавирус.

Проверки в основном проводились на автомобильном транспорте (более 118 тыс.) и на железнодорожных вокзалах (около 22 тыс.). Еще около тысячи инспекций прошло на авиатранспорте.

С 21 октября полиция составила 1111 админпротоколов за нарушение карантина в транспорте / 3 фотографии

Кроме того, полицейские также выявили почти 1,3 тыс. фактов нелегальных перевозок.

Всего за неделю с 13 по 19 декабря правоохранители составили против граждан страны около 1,4 тысяч административных протоколов по ч.1 ст.44-3 (Нарушение карантинных правил).

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что благодаря высоким темпам вакцинации населения в стране удастся избежать введения жесткого локдауна.

По его словам, на данный момент в неделю вакцинируется более миллиона человек, что позволило провести иммунизацию более 40% взрослого населения.

При этом глава правительства добавил, что ношение масок и другие ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет вакцинировано 70% населения страны.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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