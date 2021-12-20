За полтора года работы Благотворительный фонд Сергея Притулы собрал 6,5 млн грн помощи через Patreon

В День святого Николая политик и волонтер Сергей Притула представил свой Благотворительный фонд на встрече с патронами в Киеве.

За полтора года работы он собрал в помощь 6,5 млн грн ($237 тыс.). Деньги переводили подписчики на Patreon, аккаунт Сергея на этой платформе получает больше вкладов в Украине. Также в общую сумму Сергей Притула добавляет и средства своей семьи.

— Проблем в Украине, которые не успевает покрывать государство, к сожалению, очень много. Я чувствую себя посредником между теми, кто хочет помочь, но не знает как, и теми, кому помощь нужна, но боятся обратиться. Поэтому ваши пожертвования мы вкладываем в добрые дела, — считает Сергей Притула.

Благотворительный фонд – одно из двух направлений волонтерской деятельности Сергея Притулы. Для помощи военным он собирает деньги на отдельный волонтерский счет. Средства подписок на Patreon поступают на социальную помощь центрам реабилитации, лечение детей-сирот и людей с инвалидностью.

– Мы ответственны за деньги каждого нашего патрона. Обычно благодарят фонд, а не патроны. Хотя на самом деле все благодаря каждому доллару, который жертвуют на этой платформе, — рассказала руководитель фонда Анна Гвоздяр.

Благотворительный фонд работает с июля 2020 года. За помощью в Благотворительный фонд Сергея Притулы организации и общественные инициативы часто обращаются сами.

— Иногда мы можем откликнуться на чей-либо запрос, а иногда ищем в регионах самостоятельно. Нам в этом помогает сеть волонтеров по всей Украине, которые делятся информацией и советуют, кому действительно нужна помощь, а не просто ноутбук или плазма, – рассказал Сергей Притула.

Всего реализовали более 20 таких проектов. Например, для Центра социально-психологической реабилитации детей в прифронтовом Лисичанске приобрели оборудование для кухни и сделали ремонт столовой.

Фонд купил две стиральные машины для Олешковского детского дома-интерната. Более 100 тыс. грн поступило на обустройство Учебного центра для Группы активной реабилитации людей в Киевской области.

Сергей Притула поблагодарил патронов за взносы и доверие. Он отметил, что подписчики Patreon предлагали не только денежные пожертвования, но и помощь Фонда по логистике или технической поддержке.

— Уже после встречи часть доноров увеличила сумму своего взноса. Впервые за время существования моего аккаунта на Patreon мы преодолели отметку в $17 тыс. пожертвований за месяц. И такой результат мы имеем в первую очередь благодаря доверию людей, – убежден он.

В 2022 году Фонд планирует помочь с созданием трех шелтеров — это приюты для женщин с детьми, подвергшимися домашнему насилию. Их в трех областях откроет Православная церковь в Украине.