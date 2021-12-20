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Факты / Украина / Общество

За полтора года работы Благотворительный фонд Сергея Притулы собрал 6,5 млн грн помощи через Patreon

Юля Захарченко редактор ленты
За полтора года работы Благотворительный фонд Сергея Притулы собрал 6,5 млн грн помощи через Patreon

В День святого Николая политик и волонтер Сергей Притула представил свой Благотворительный фонд на встрече с патронами в Киеве.

За полтора года работы он собрал в помощь 6,5 млн грн ($237 тыс.). Деньги переводили подписчики на Patreon, аккаунт Сергея на этой платформе получает больше вкладов в Украине. Также в общую сумму Сергей Притула добавляет и средства своей семьи.

— Проблем в Украине, которые не успевает покрывать государство, к сожалению, очень много. Я чувствую себя посредником между теми, кто хочет помочь, но не знает как, и теми, кому помощь нужна, но боятся обратиться. Поэтому ваши пожертвования мы вкладываем в добрые дела, — считает Сергей Притула.

Благотворительный фонд – одно из двух направлений волонтерской деятельности Сергея Притулы. Для помощи военным он собирает деньги на отдельный волонтерский счет. Средства подписок на Patreon поступают на социальную помощь центрам реабилитации, лечение детей-сирот и людей с инвалидностью.

– Мы ответственны за деньги каждого нашего патрона. Обычно благодарят фонд, а не патроны. Хотя на самом деле все благодаря каждому доллару, который жертвуют на этой платформе, — рассказала руководитель фонда Анна Гвоздяр.

Благотворительный фонд работает с июля 2020 года. За помощью в Благотворительный фонд Сергея Притулы организации и общественные инициативы часто обращаются сами.

— Иногда мы можем откликнуться на чей-либо запрос, а иногда ищем в регионах самостоятельно. Нам в этом помогает сеть волонтеров по всей Украине, которые делятся информацией и советуют, кому действительно нужна помощь, а не просто ноутбук или плазма, – рассказал Сергей Притула.

Всего реализовали более 20 таких проектов. Например, для Центра социально-психологической реабилитации детей в прифронтовом Лисичанске приобрели оборудование для кухни и сделали ремонт столовой.

Фонд купил две стиральные машины для Олешковского детского дома-интерната. Более 100 тыс. грн поступило на обустройство Учебного центра для Группы активной реабилитации людей в Киевской области.

Сергей Притула поблагодарил патронов за взносы и доверие. Он отметил, что подписчики Patreon предлагали не только денежные пожертвования, но и помощь Фонда по логистике или технической поддержке.

— Уже после встречи часть доноров увеличила сумму своего взноса. Впервые за время существования моего аккаунта на Patreon мы преодолели отметку в $17 тыс. пожертвований за месяц. И такой результат мы имеем в первую очередь благодаря доверию людей, – убежден он.

В 2022 году Фонд планирует помочь с созданием трех шелтеров — это приюты для женщин с детьми, подвергшимися домашнему насилию. Их в трех областях откроет Православная церковь в Украине.

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