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Факты / Украина / Общество

На дорогах Украины опасно: синоптики предупреждают о гололеде

Валентина Летяк редактор ленты
Ожеледиця

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, сегодня, 21 декабря, на дорогах по всей территории будет опасно из-за гололеда.

Уровень опасности – I или желтый.

Из-за погодных условий возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

А в Карпатах во вторник сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровня) из-за значительных снегопадов и метелей.

Больше всего это касается Ивано-Франковской, Львовской областей и Закарпатья.

Накануне Киев засыпали снегом, а в ночь на 21 декабря резко похолодало до -9 -11 градусов, днем температура почти не изменится — в диапазоне -7 -9, на дорогах гололедица.

На следующие два дня, 22 и 23 декабря, синоптики прогнозируют в столице холодную погоду: ночью -11 -13 мороза, днем преимущественно -6 -8 градусов.

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Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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