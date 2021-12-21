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Факты / Украина / Общество

Шесть областей выходят из красной зоны карантина

Анастасия Гевко редактор ленты
карантин транспорт

С четверга, 23 декабря,  шесть областей Украины переведут из красной в желтую карантинную зону. 

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Такое решение приняли на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как уточняется, речь идет о Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Немчинов напомнил, что с 6 декабря в Украине действуют обновленные правила желтой зоны, согласно которым посещение общественных учреждений разрешено только тем, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки от коронавируса и у кого есть соответствующий желтый коронавирусный сертификат (или справка 063/о).

То же самое касается обслуживания посетителей и клиентов работниками ресторанов, спортзалов и гостиниц. 

Для посещения общественных заведений, как уточняется, можно использовать отрицательный текст, который действует 72 часа, или же сертификат о выздоровлении от коронавирусной инфекции.

С 15 декабря в желтую зону перевели Винницкую и Хмельницкую области.

Источник: Олег Немчинов

Фото: УНИАН

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