Налог на недвижимое имущество для собственников так называемых избыточных квадратных метров в 2022 году увеличится из-за роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Размер налога зависит от минималки. Если в 2021 году она составляла 6 тыс. грн, то в государственном бюджете на 2022 год заложен размер минимальной заработной платы 6,5 тыс. грн и прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2 481 грн.

В то же время, следует помнить, что налог на недвижимость начисляется с 1 июля, а оплата производится за предыдущий год. То есть эти 6,5 тыс. грн будут браться в расчет уже в 2023 году.

Общая ставка налога на квадратный метр составляет 1,5% от размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года. Если в 2021 году это было 90 грн за 1 кв. м, то в 2022 году его размер вырастет до 97,50 грн.

Налогом на недвижимость облагается площадь, находящаяся в собственности физического лица и превышающая для квартиры 60 кв. м и 120 кв. м – для частного дома.

Больше всего заплатят владельцы квартир и частных домов, площадь которых превышает 300 кв. м и 500 кв. м соответственно. Сумма налога увеличивается на 25 тыс. грн в год за каждый такой объект жилой недвижимости.