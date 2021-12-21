Снег и резкое снижение температуры превратили дороги Киева в каток. Из-за погодных условий утром в столице произошло несколько ДТП.
В частности, на площади Космонавтов произошла тройная авария. Ford занесло на скользкой дороге, он подрезал другую машину – и в них врезалась Toyota.
А на Чоколовском бульваре произошло еще одно ДТП. ГАЗель развернуло на дороге, она протаранила отбойник.
В то же время по состоянию на 10.00 ситуация на дорогах Киева стабильная, значительных пробок не наблюдается, поскольку коммунальщики работали всю ночь – вывозили снег, обрабатывали дороги противогололедными средствами.
Цены на такси стабилизировались. Стоимость одной поездки колеблется от 275 до 340 грн.
По данным КГГА, для обработки дорог привлекалось 317 единиц спецтехники, из которых 114 – на тротуарах.
А узкие дорожки, ступеньки подземных и надземных переходов, остановки очищали 274 работника из бригад по ручной уборке.
По состоянию на 8.00 все магистральные улицы обработаны и расчищены, продолжается доочистка тротуаров.
Работу дорожников усложнял снег, а затем резкое понижение температуры от +1 до -7. В ближайшие сутки похолодает до -12 -14 градусов.