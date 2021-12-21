Снег и резкое снижение температуры превратили дороги Киева в каток. Из-за погодных условий утром в столице произошло несколько ДТП.

В частности, на площади Космонавтов произошла тройная авария. Ford занесло на скользкой дороге, он подрезал другую машину – и в них врезалась Toyota.

А на Чоколовском бульваре произошло еще одно ДТП. ГАЗель развернуло на дороге, она протаранила отбойник.

В то же время по состоянию на 10.00 ситуация на дорогах Киева стабильная, значительных пробок не наблюдается, поскольку коммунальщики работали всю ночь – вывозили снег, обрабатывали дороги противогололедными средствами.

Пробки и ДТП в Киеве: какая ситуация на дорогах из-за гололеда / 2 фотографии

Цены на такси стабилизировались. Стоимость одной поездки колеблется от 275 до 340 грн.

По данным КГГА, для обработки дорог привлекалось 317 единиц спецтехники, из которых 114 – на тротуарах.

А узкие дорожки, ступеньки подземных и надземных переходов, остановки очищали 274 работника из бригад по ручной уборке.

По состоянию на 8.00 все магистральные улицы обработаны и расчищены, продолжается доочистка тротуаров.

Работу дорожников усложнял снег, а затем резкое понижение температуры от +1 до -7. В ближайшие сутки похолодает до -12 -14 градусов.