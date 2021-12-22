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Факты / Украина / Общество

Много манипуляций: Минэнерго о заявлении об отключении тепла на новогодние праздники

Валентина Летяк редактор ленты
герман галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что ТКЭ получат все контрактные объемы газа, поэтому нет оснований для отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники.

Об этом глава Минэнерго заявил во время первого пуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС в Николаевской области.

– Я об этом слышал. Я попросил предоставить цифры. НАК Нафтогаз уверяет, что контракты заключены и объемы будут поставлены те, что нужно, – объяснил он.

По его словам, вокруг этой темы очень много манипуляций.

20 декабря в межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения Укртеплокоммунэнерго заявили, что жители многих городов могут остаться без тепла на новогодние праздники.

Причина – долг ТКЭ из-за дефицита объемов газа, определенных Нафтогаз Трейдингом, может превысить 1 млрд грн.

По данным Укртеплокоммунэнерго, Нафтогаз Трейдинг якобы отказывается корректировать в ходе отопительного сезона объемы газа для ТКЭ, определенные в одностороннем порядке без консультаций и согласования с тепловиками.

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Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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