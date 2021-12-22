Много манипуляций: Минэнерго о заявлении об отключении тепла на новогодние праздники

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что ТКЭ получат все контрактные объемы газа, поэтому нет оснований для отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники.

Об этом глава Минэнерго заявил во время первого пуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС в Николаевской области.

– Я об этом слышал. Я попросил предоставить цифры. НАК Нафтогаз уверяет, что контракты заключены и объемы будут поставлены те, что нужно, – объяснил он.

По его словам, вокруг этой темы очень много манипуляций.

20 декабря в межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения Укртеплокоммунэнерго заявили, что жители многих городов могут остаться без тепла на новогодние праздники.

Причина – долг ТКЭ из-за дефицита объемов газа, определенных Нафтогаз Трейдингом, может превысить 1 млрд грн.

По данным Укртеплокоммунэнерго, Нафтогаз Трейдинг якобы отказывается корректировать в ходе отопительного сезона объемы газа для ТКЭ, определенные в одностороннем порядке без консультаций и согласования с тепловиками.