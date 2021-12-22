Черный снег возле Бурштынской ТЭС: премьер объяснил, что стало причиной

Черный снег возле Бурштынской ТЭС в Прикарпатье появился из-за работы теплогенерирующего объекта, подобное происходит не впервые.
Об этом 22 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
– Украина видела, когда снег был серого и черного цвета. Такие случаи были раньше. Действительно, это, очевидно, результат работы теплогенерирующего объекта, – сказал Шмыгаль.
Он уточнил, что вопрос работы Бурштынской ТЭС на данный момент находится на личном контроле у исполняющего обязанности министра экологии Украины.
Также в связи с черным снегом есть обращение нардепов от Прикарпатья.
Премьер сообщил, что председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в ближайшее время должна совершить инспектирующий визит на это предприятие.
– При необходимости будут включены правоохранительные органы. Безусловно, станция является сертифицированным и лицензированным объектом. Безусловно, она подлежит контролю со стороны государства, – сказал Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в районе Бурштынской ТЭС выпал черный снег.
В связи с этим жители Бурштынской и Галицкой общин обвинили ТЭС в загрязнении окружающей среды и инициировали открытое обращение к правительству, а также – к президенту Украины.
В то же время представители Бурштынской ТЭС отрицают, что выбросы с предприятия могли повлечь загрязнение снега и территории общины.
По их словам, в работе станции не было технологических нарушений, а все энергоблоки – оборудованы электрофильтрами.
Бурштынская ТЭС находится на Ивано-Франковщине, на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину со Словакией, Венгрией и Румынией.
В 1965-1969 годах в эксплуатацию было введено 12 энергоблоков мощностью по 200 МВт.
Используемое в основном топливо – уголь отечественных бассейнов. В качестве вспомогательного используют газ и мазут.
Эта ТЭС входит в состав ПАО ДТЭК Западэнерго.
С января 2018 года по июль 2019-го Денис Шмыгаль был директором ДТЭК Бурштынская ТЭС и и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО ДТЭК Западэнерго.
Фото: скриншот видео Фактов ICTV