Черный снег возле Бурштынской ТЭС: премьер объяснил, что стало причиной

Черный снег возле Бурштынской ТЭС в Прикарпатье появился из-за работы теплогенерирующего объекта, подобное происходит не впервые.

Об этом 22 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Украина видела, когда снег был серого и черного цвета. Такие случаи были раньше. Действительно, это, очевидно, результат работы теплогенерирующего объекта, – сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что вопрос работы Бурштынской ТЭС на данный момент находится на личном контроле у ​​исполняющего обязанности министра экологии Украины.

Также в связи с черным снегом есть обращение нардепов от Прикарпатья.

Премьер сообщил, что председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в ближайшее время должна совершить инспектирующий визит на это предприятие.

– При необходимости будут включены правоохранительные органы. Безусловно, станция является сертифицированным и лицензированным объектом. Безусловно, она подлежит контролю со стороны государства, – сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в районе Бурштынской ТЭС выпал черный снег.

В связи с этим жители Бурштынской и Галицкой общин обвинили ТЭС в загрязнении окружающей среды и инициировали открытое обращение к правительству, а также – к президенту Украины.

В то же время представители Бурштынской ТЭС отрицают, что выбросы с предприятия могли повлечь загрязнение снега и территории общины.

По их словам, в работе станции не было технологических нарушений, а все энергоблоки – оборудованы электрофильтрами.

Бурштынская ТЭС находится на Ивано-Франковщине, на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину со Словакией, Венгрией и Румынией.

В 1965-1969 годах в эксплуатацию было введено 12 энергоблоков мощностью по 200 МВт.

Используемое в основном топливо – уголь отечественных бассейнов. В качестве вспомогательного используют газ и мазут.

Эта ТЭС входит в состав ПАО ДТЭК Западэнерго.

С января 2018 года по июль 2019-го Денис Шмыгаль был директором ДТЭК Бурштынская ТЭС и и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО ДТЭК Западэнерго.

Фото: скриншот видео Фактов ICTV