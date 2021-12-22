Некоторые украинские банки уже до конца 2021 года начнут выдавать пластиковые карточки для выплат 1 тыс. грн вакцинированным от коронавируса украинцам.

Об этом рассказал сегодня на брифинге вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Речь идет о банках, подключенных к программе єПідтримка.

– Некоторые банки начнут выдавать также пластиковые карточки до конца этого года. Мы прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство. Большое количество банков присоединится (к программе, – Рред.). И большое количество банков смогут генерировать не только виртуальные карточки, которыми можно оплачивать онлайн, а также начнут выпускать пластиковые, – подчеркнул Федоров, посоветовав следить за анонсами.

Министр уточнил, что пластиковыми карточками можно будет рассчитываться, если, например, человек не хочет покупать онлайн.

Федоров также напомнил, что сейчас к программе єПідтримка присоединились шесть банков: Monobank, Приватбанк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

В то же время, еще 13 банков находятся сейчас в процессе подключения.

Программа выплат 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса стартовала в Украине с 19 декабря. В ней могут принять участие полностью вакцинированные украинцы от 18 лет.

По состоянию на 22 декабря для участия в программе подали заявки 4,5 млн украинцев. В то же время получили тысячу грн за вакцинацию уже более 2,3 млн граждан.

В следующем году для украинцев обещают предусмотреть “традиционные способы” получения средств: то есть не только онлайн или с помощью банковской карточки, но и в офлайн-формате.