Финансового директора MIMIER TRADE UKRAINE Максима Кириченко едва не убили в СИЗО

На бывшего директора по финансам агротрейдинговой компании MIMIER TRADE UKRAINE Максима Кириченко было совершено покушение на убийство.

Об этом сообщила адвокат предпринимателя Дарья Шевченко.

Она подчеркнула, что о нападении на Кириченко в камере Киевского следственного изолятора стало известно со слов подзащитного – при личном общении.

— 20 декабря примерно в 18:30 неустановленным работником ГУ Киевского следственного изолятора было принято решение перевести Максима Кириченко в платную камеру №226 с камеры №239, что якобы должно было обеспечить безопасность и адекватные условия содержания. Ранее неизвестный Кириченко сокамерник Юрий Алтухов заявил, что Кириченко, будучи на свободе, якобы оскорбил какого-то мужчину восточной национальности. И за это Кириченко должен понести наказание. В подтверждение своих слов Юрий Алтухов нанес удары ножом. В результате ранения у пострадавшего зафиксированы резаные и колотые раны левой руки. Одна рана очень серьезная. Повреждены жизненно важные кровеносные сосуды, разрезано сухожилье, – отметила адвокат Кириченко.

Она утверждает, что ее подзащитный потерял много крови, поскольку получил раны, которые угрожали и угрожают его здоровью и жизни.

Последующие действия представителей ГУ Киевского следственного изолятора остаются неустановленными, поскольку сам Максим Кириченко не может вспомнить о ходе событий после нанесения ему ранений. В настоящее время он нуждается в неотложной медицинской помощи и лечении.

Адвокаты предпринимателя отмечают, что их подзащитному не предоставляется необходимая медицинская помощь.

По мнению адвокатов, за пострадавшим с ранениями такой степени тяжести требуется постоянное наблюдение врачей. Как минимум для того чтобы избежать развития сепсиса.

После нападения, несмотря на просьбу Кириченко, никто из сотрудников СИЗО не связался ни с его родителями, ни с адвокатами.

— Максим Кириченко был взят под стражу 13 декабря. 17 декабря была продлена мера пресечения на 60 дней, а уже через несколько дней его пытались зарезать в камере. Похоже, что заказчикам дела против Кириченко-Гордиенко выгодно устранить именно первого, – предполагает Дарья Шевченко.

Особенно вопиющий тот факт, что Кириченко заставили написать заявление о том, что он сам упал и порезался. Никаких ответов или объяснений от Министерства юстиции Украины или Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний получить не удалось: телефоны ведомств не работают.

— Это ужасно, что в стране, декларирующей европейские нормы защиты прав человека, действительно невозможно добиться реакции от органов, которые должны следить за соблюдением этих же норм. Максим Кириченко обвиняется не в убийстве, насилии или коррупции. Подозрение совершенно бездоказательно, а само дело сфабриковано ради амбиций конечного бенефициара MIMIER TRADE UKRAINE. При отсутствии доказательств единственной надеждой следствия является признание Кириченко своей вины, – подчеркнула адвокат.

Она также добавила, что ДБР проводит досудебное расследование фактов создания заказного уголовного преследования владельцем MIMIER TRADE UKRAINE в отношении своих подчиненных и Максим Кириченко является одним из ключевых свидетелей по этому делу.

Как отметила Дарья Шевченко, такие события не могут происходить без содействия сотрудников СИЗО.

— Иначе как объяснить наличие ножа у другого подозреваемого в камере? Это выглядит спланированной акцией, цель которой путем применения насилия и угроз заставить Максима Кириченко изменить данные им ранее показания, – отмечает адвокат.

Дарья добавляет, что система не меняется, и на месте Кириченко может оказаться любой менеджер, по неизвестным причинам перестающий нравиться своему работодателю. Главное, чтобы у работодателя были деньги и связи в правоохранительных органах и судах.

Конечным бенефициарным владельцем MIMIER TRADE UKRAINE является бизнесмен Артур Гранц. Его другая компания сеть магазинов ООО Дьюти фри трейдинг несколько месяцев назад оказалась в центре скандала по поводу неуплаты акциза и контрабанды сигарет.

Артур Гранц обвинили СМИ в схемах по занижению стоимости арендованных помещений, в контрабанде сигарет.