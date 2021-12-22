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Факты / Украина / Общество

Людмила Кучма получила награду Знаковая фигура внешкольного образования

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Людмила Кучма получила награду Знаковая фигура внешкольного образования

По инициативе общественности Людмила Кучма, жена второго президента Украины Леонида Кучмы, получила почетную награду Знаковая фигура внешкольного образования.

Эта награда является еще одним признанием вклада украинских женщин в становление украинской государственности. Вместе со своим мужем Людмила Кучма на протяжении многих лет работала в ракетно-космической отрасли.

Вся ее работа первой леди была системной, масштабной, фундаментальной. Именно тогда в Украине появилась благотворительность как форма общественной ответственности людей, готовых помочь другим стать сильнее.

Она положила начало в Украине поддержке паралимпийского движения и уже вскоре после этого достижения наших спортсменов поражали весь мир.

Под ее опекой были больницы, детдома, места несвободы, дома престарелых. И благодаря упорству Людмилы Кучмы поддержка одаренных детей и молодежи стала вопросом национальной безопасности.

Именно за работу со школами искусств, домами детского творчества, кружками, станциями юных техников, научными центрами для юношества педагоги отметили Людмилу Кучму.

Ведь ее вклад в развитие социальной политики Украины до сих пор является непревзойденным примером смелости, трудолюбия и силы.

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