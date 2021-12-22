Похвалили дороги и Дію: где украинцы увидели наибольшее улучшение в 2021

Победа боксера Александра Усика (35%), успех украинских паралимпийцев в Токио (32%) и программа Большое строительство (31%) – это три главных достижения Украины в 2021 году, по результатам опроса Социологической группы Рейтинг (16-18 декабря).

Еще 20% украинцев одним из достижений назвали расширение услуг приложения Дія, вакцинацию от коронавируса и выход сборной по футболу в четвертьфинал Евро-2020.

За выступление страны на Летних Олимпийских играх и реализацию норм обслуживания на украинском языке проголосовали по 15% респондентов.

Чуть меньше, в районе 13-14%, считают основным достижением закон об олигархах и санкции против Медведчука, 7-9% – старт рынка земли и договор об открытом небе с ЕС, и 4-5% – Крымскую платформу и выступление группы Go-A на Евровидении.

Никаких достижений не увидели только 2% опрошенных.

Среди сфер, где, по мнению украинцев, произошли наибольшие улучшения в 2021 году – состояние дорог (60%) и цифровые технологии (почти 50%).

Правда, 28% затруднились оценить расширение услуг мобильного приложения Дія.

Улучшение международного имиджа Украины увидели 20% респондентов (28% – отсутствие изменений, 40% – ухудшение), в безопасности на дорогах – 19% (34% – нет изменений, 41% – стало хуже), качества медобслуживания – 17% (31% – без изменений, 45% – ухудшение), качества образования – 12% (28% – без изменений, 40% – ухудшение).

Социологическая группа Рейтинг провела 16-18 декабря исследование общественно-политических настроений населения Украины по итогам 2021 года.

Методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 не более 2%.