Граждане Украины, которые вакцинировались от Covid-19 за границей, уже имеют возможность получить 1 тыс. грн по программе єПідтримка.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, алгоритм действий украинцев, вакцинированных за границей, таков:

• сначала следует обратиться к семейному врачу, который может внести информацию о вакцинации в электронную медицинскую систему;

• после этого можно сгенерировать Covid-сертификат в приложении Дія;

• следующий шаг – подача заявки на получение услуги в рамках программы єПідтримка.

– Это системно заработало по всей стране – возможность внести семейными врачами информацию о том, что вы получили прививку за границей, в электронную медицинскую систему. После этого человек сможет сгенерировать Covid-сертификат в Дії и получить услугу. Поэтому сегодня есть такой четкий алгоритм. Если вы вакцинировались за границей – к семейному врачу. У него уже есть технические и нормативные возможности внести информацию, – подчеркнул Федоров.

Министр также напомнил о трех критериях, которым должны соответствовать граждане для участия в программе: возраст от 18 лет; получение двух доз вакцины от коронавируса; наличие гражданства Украины.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что граждане Украины, которые получили прививки от коронавируса за рубежом, также смогут принять участие в программе єПідтримка.

Программа по получению 1 тыс. грн. за Covid-вакцинацию официально стартовала в Украине с 19 декабря. Как оформить выплату – читайте в материале.