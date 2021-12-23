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Факты / Украина / Общество

Около 52 батальонно-тактических групп дислоцируются вдоль границы с Украиной — Залужный

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Валерій Залужний

На сегодняшний день вдоль границы с Украиной дислоцированы примерно 52 батальонно-тактические группы.

Такое мнение выдвинул главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

— Они совершают движение вдоль госграниц Украины. Но хочу напомнить, что, к примеру, в апреле этого года их было 62. Да и вообще, они могут увеличить группировку до 150 БТГ, — подчеркнул Залужный.

По его словам, украинская армия наблюдает, готовится к возможному вторжению и никоим образом не расслабляется.

Залужный отметил, что за минувшую неделю увеличение количества российских войск РФ в оккупированном Крыму было незначительным.

— Мы насчитали примерно 1500-1800 человек, — резюмировал генерал-лейтенант.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о необходимости в широком военном учете женщин.

По его словам, тем не менее, этот процесс стоит проводить постепенно.

Залужный отметил, что женщинам не стоит паниковать и бежать в армию.

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Фото: ЗСУ

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