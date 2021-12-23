Е-малятко, электронная подпись и цифровой код плательщика: в ГНС рассказали о новых услугах

После интеграции с приложением Дія в Налоговой обновились электронные сервисы – в том числе для ФОПов.

Об этом рассказала начальник Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб.

Так, автоматическая регистрация ФОП в Дія упростила ведение бизнеса. Эта услуга позволяет физическому лицу при регистрации предпринимателем выбрать упрощенную систему налогообложения.

— Регистрация автоматическая – без участия государственного регистратора, достаточно подать заявление. Это удобно и бесплатно. На заявление человек тратит до 10 минут, сама регистрация происходит через минуту, — пояснила автор блога.

Она также напомнила, что Министерство цифровой трансформации совместно с ГНС создали и сейчас воплощают ряд новаций.

Ключевая цель – реализовать в системе налогообложения такие проекты цифровой трансформации, при помощи которых администрировать и платить налоги будет удобно и просто.

— Скажем, самым популярным Е-сервисом ГНС – электронным кабинетом – человек может воспользоваться в любое время суток и в любом месте. Главное, чтобы там были интернет и гаджет (даже смартфон). Никакого дополнительного программного обеспечения не нужно, – уточнила Анна Чуб.

Она сообщила, что пользоваться налоговыми электронными сервисами уже стало легче. Минцифры и ГНС упростили вход в электронный кабинет – для быстрого доступа достаточно только QR-кода.

Еще один удачный пример: с августа этого года Квалифицированный поставщик электронных доверительных услуг Информационно-справочного департамента ГНС ​​также присоединился к приложению Дія.

Это означает, что каждый украинец теперь может легко получить квалифицированную электронную подпись или печать. Достаточно обратиться в ГНС (точнее – к поставщику электронных услуг). При этом не потребуется традиционное предоставление копий бумажных документов.

Анна Чуб также назвала и другие уже работающие проекты:

— Е-малятко – проведение регистрации лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков (ГРФЛ) во время государственной регистрации рождения ребенка, а также – получение паспорта гражданина Украины впервые (ID14);

— цифровой РНУКПН (цифровой регистрационный номер налогоплательщика (ЭРНУКПН)) – это отображение в электронном виде информации, содержащейся в Карточке налогоплательщика в мобильном приложении Дія;

— шеринг документов – это отображение в электронном виде информации, содержащейся в цифровых документах, при процедуре регистрации, внесении изменений или получении сведений из ГРФЛ.