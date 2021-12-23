Развивайся со SWEET.TV: онлайн-кинотеатр открывает библиотеку образовательного контента

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV открывает библиотеку образовательного контента от украинских учебных заведений и лидеров общественного мнения.
Онлайн-кинотеатр SWEET.TV открывает новую библиотеку контента: она будет состоять из образовательных курсов по изучению языков, истории, философии, информационной гигиены, фитнеса, йоги, игры на музыкальных инструментах, а также других полезных для зрителей сфер.
— SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр. Мы — социально ответственный бизнес: уже создаем украиноязычный дубляж и развиваем украинское и инклюзивное кино.
Следующий шаг — глобализировать потребление образовательного контента от украинских учебных заведений и лидеров общественного мнения. Теперь наши абоненты смогут развиваться со SWEET.TV дома, — рассказывает директор национального онлай-кинотеатра Александр Резунов.
В настоящее время библиотека проекта уже насчитывает около 1000 эпизодов. Среди них:
- развивающие мультфильмы по украинскому и английскому языку для детей от Першосвіт;
- уроки английского языка от школы GreenForest;
- нескучный английский от АнтиШколы;
- домашние видеотренировки от SmartAss;
- уроки йоги Утренняя зарядка вместо кофе;
- видеокурс по информационной гигиене Як не стати овочем;
- курсы игры на пианино от основателя школы PianoArt Владимира Слаквы;
- музыкальный сторителлинг от музыкального путешественника и эксперта, radio-DJ — Stereoigor.
Совсем скоро на сервисе появится еще больше обучающих курсов, а также интересные интервью, тревел-шоу, стендап-концерты и многое другое.
Полную библиотеку контента вы найдете здесь: ссылка на библиотеку.
Кроме образовательных курсов на SWEET.TV есть 260+ телеканалов, среди которых премиальные познавательные: Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet и многие другие.
В кинозале сервиса собралось 10 000+ фильмов, мультфильмов и сериалов, которые можно смотреть в высоком качестве и без рекламы.
Также на SWEET.TV идет грандиозный розыгрыш призов: национальный онлайн-кинотеатр дарит автомобиль Hyundai i10 ежемесячно и iPhone 13 mini еженедельно.