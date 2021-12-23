Сюрприз под подушку и елку: украинцы смогут поздравить с праздниками детей из малообеспеченных семей

С 16 по 26 декабря в Украине проходит благотворительный проект Сюрприз под подушку и елку.

Каждый неравнодушный может поздравить с зимними праздниками детей из малообеспеченных семей и детдомов, подвесив для них подарочные наборы.

— Уже больше 20 лет мы создаем благотворительные инициативы, чтобы помогать тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах. Сегодня мы мечтаем, чтобы к десяти тысячам детей из малообеспеченных семей и интернатов, которых мы опекаем, пришел праздник. Чтобы они поверили в чудо! Все подвешенные наборы мы распределим между тридцатью региональными центрами по всей Украине, а также семнадцатью безопасными пространствами на востоке, возле линии фронта, где дети находят психологическую поддержку и социализируются, — говорит директор по мобилизации ресурсов и PR Каритаса Украины Владислав Шелоков.

Каждый украинец может подвесить один или несколько благотворительных подарочных наборов на сайте по специальной цене.

— Мы не впервые сплачиваем украинцев вокруг благотворительной инициативы: в 2020-м нам удалось собрать 60 тыс. продуктовых наборов для Ба и Де, а к 1 сентября этого года — около 8 тыс. портфелей со школьными принадлежностями для детей из малообеспеченных семей. В этот раз благотворительные наборы стоимостью 289 грн состоят из товаров для творчества и развивающих игр для детей. Мы призываем украинцев присоединяться и воплощать маленькие мечты тех, кто и не надеется на праздник, — говорит сооснователь ROZETKA Владислав Чечеткин.

Организаторы инициативы — крупнейший онлайн-ритейлер страны ROZETKA и международный благотворительный фонд Каритас Украины приглашают к участию украинские компании, которые могут подвесить любое количество подарочных наборов.