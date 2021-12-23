Во время отопительного сезона не все украинцы могут оплачивать коммунальные услуги: для некоторых суммы в платежках являются неподъемными. Для таких случаев предусмотрена помощь от государства – субсидии.

Каким будет размер субсидий в Украине в 2022 году, механизм их получения и сколько средств на это предусмотрено в государственном бюджете – далее в материале.

Госбюджет-2022 и субсидии: на что рассчитывать

В государственном бюджете на 2022 год на льготы и жилищные субсидии гражданам для оплаты жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 38,4 млрд грн.

Стоит отметить, что это меньше, чем было выделено в этом году. Так, сначала на 2021 год закладывали на субсидии населению 35,2 млрд грн. Однако к концу года на эти цели было выделено еще 12,05 млрд грн (через перераспределение средств госбюджета-2021). Следовательно, общая сумма, выделенная на субсидии в текущем году, составила 47,26 млрд грн.

Каким будет размер субсидии в 2022 году

Еще в сентябре министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала, что средний размер субсидии на отопительный сезон 2021-2022 годов в Украине будет составлять около 2 000 грн.

Подобное заявление сделал в ходе доклада в Верховной Раде 17 декабря и премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в этом отопительном сезоне размер субсидий может вырасти до 2 000 грн и выше. В то же время в течение прошлого отопительного сезона средний размер выплат составил 1 770 грн.

– В отопительном сезоне 2020-2021 годов средний размер субсидий составил 1 770 грн. А в отопительном сезоне 2021-2022 годов ожидается на уровне 2 000 грн и выше, – подчеркнул Шмыгаль.

Он также заверил, что до завершения текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут меняться.

Как уточнили на днях в Минсоцполитики, размер субсидии может превысить 2 000 грн.

– Средний размер пособия ориентировочно составит около двух тысяч гривен. Но это может быть и три, и пять тысяч гривен, — отметили в министерстве и уточнили, что для каждой семьи сумма рассчитывается индивидуально.

Начисление субсидии в 2022 году: куда обращаться

Украинцы могут оформить субсидию, выбрав один из способов:

1. Обратиться в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания или регистрации. Важно, что заявления с документами принимаются подразделениями по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций только в случае:

• отправки их в бумажном виде по почте;

• в электронной форме (через веб-сайт Минсоцполитики, Единый государственный веб-портал электронных услуг).

2. Обратиться через уполномоченных лиц территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦПАУ (центры предоставления административных услуг). Заявления с документами принимаются в бумажном виде.

3. Для оформления выплат онлайн следует перейти по ссылке “Оформление субсидии онлайн” на официальном веб-сайте Министерства соцполитики. Речь идет об оформлении субсидии с помощью портала Дія (подробнее о том, как это сделать – по ссылке).

Такой же механизм оформления субсидий действует и в 2021 году. Пока что о каких-либо изменениях в профильном министерстве не сообщали.

Какие документы необходимы для начисления субсидии

Основные два документа, которые должны предоставить граждане для оформления субсидии, это:

• заявление о назначении субсидии;

• декларация о доходах и расходах.

Бланки этих документов можно распечатать с сайта Министерства соцполитики (т.е. не обязательно отдельно идти за ними в соответствующие органы социальной защиты).

А после заполнения их можно отправить по почте в адрес местного управления соцзащиты населения. Адреса можно найти на сайтах региональных органов исполнительной власти. Также Минсоцполитики приводит список электронных адресов.

Также у граждан могут попросить предоставить дополнительные документы: договор аренды жилья; справку о доходах (если в декларацию внесены доходы, информация о которых отсутствует в ГФС и Пенсионном фонде); акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и т.д.

На какой период назначают субсидию в Украине

Субсидию обычно назначают с месяца обращения гражданина для ее оформления и до даты завершения отопительного сезона.

Она рассчитывается:

• на неотопительный сезон (1 мая – 30 сентября);

• и на отопительный сезон (1 октября – 30 апреля).

Важно, что если происходит рост тарифов, то размер субсидии пересчитывается автоматически.

Когда срок получения субсидии истекает, органы соцзащиты без помощи других рассчитывают выплаты на последующий период (без обращения гражданина).

Так, в этом году большинству домохозяйств в Украине субсидию на ЖКУ переназначали автоматически. Однако некоторым украинцам все же приходится снова подавать документы, когда возникает необходимость уточнения определенных данных.

Как отметили в Министерстве соцполитики, более 80% получателей субсидии ее переназначили автоматически.

Кто имеет право на назначение субсидии

Субсидию назначают гражданам, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги (у кого расходы на ЖКУ превышают ориентировочно 15% семейного бюджета).

Для каждой семьи размер выплаты рассчитывается индивидуально (учитывая состав и доход семьи).

Субсидия не предоставляется в случаях, если:

• общая площадь жилья превышает 130 кв. м для квартир и 230 кв. м для индивидуальных домов (за некоторыми исключениями – например, если речь идет о детских домах семейного типа);

• на депозитном банковском счете гражданина есть средства, превышающие 100 тыс. грн;

• кто-либо из членов семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на более чем 50 тыс. грн (речь идет о покупке земли, квартиры, дома, ценных бумаг и т.п.);

• в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа) и в ряде других случаев.

Могут ли назначить субсидию, если есть долг за коммуналку

Даже граждане, у которых накопились долги за оплату коммунальных услуг, могут получить субсидию.

В таком случае есть три варианта

1. Уплатить долг за коммунальные услуги, после чего обратиться за оформление субсидии.

2. Если средств для погашения долга нет – заключить договор о реструктуризации с поставщиком коммунальных услуг. Этот документ впоследствии следует предоставить при обращении за субсидией.

3. Гражданин, считающий, что задолженность за коммуналку возникла неправомерно, может обратиться с иском в суд.