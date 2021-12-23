По состоянию на четверг, 23 декабря, заявки на получение 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса уже подали 4,7 млн украинцев.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

Выплаты производятся в рамках программы єПідтримка.

– Сейчас уже 5,8 млн украинцев открыли карточки в банках. 4,7 млн человек подали заявки в Дії на получение по 1 000 грн. И более 2,3 млн граждан их получили, — отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что украинцы уже потратили около 210 млн грн полученных средств. Граждане преимущественно тратят свою Covid-тысячу на книги, билеты в кино, театр и ж/д билеты.

Программа выплат 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса официально стартовала в Украине с 19 декабря. В ней могут принять участие украинцы от 18 лет, которые получили полный курс вакцинации.

В данный момент за Covid-тысячу можно приобрести билеты в кино, книги, абонементы в спортзал, оплатить поездки в поезде или самолете.

С середины января 2022 года граждане старше 60 лет смогут потратить средства на покупку лекарств.

Граждане Украины, которые вакцинировались от Covid-19 за рубежом, также имеют возможность получить 1 тыс. грн по программе єПідтримка.