Гипотезу относительно того, что существует математический склад ума, едва ли не впервые выдвинул ученый Крутецкий.
Он утверждал, что дети, наделенные такими способностями, видят математику во всем и легко осваивают эту науку, в отличие от гуманитариев, которым она не дается.
Впоследствии люди подхватили эту идею и начали делить всех на две категории. А психологи и педагоги даже начали разрабатывать специальные тесты на склад ума — математический или гуманитарный.
Но ученые доказали, что такое распределение условное и базовое понимание математики дано всем от природы, просто у одних людей математические способности развиты лучше, а у других хуже.
Развитие же тех или иных навыков во многом зависит не от самого ребенка, а от человека, который его обучает.
Никаких границ, или топ-4 мифа о матиматическом складе ума
Чтобы понять, на чем основаны главные мифы, сначала выясним, что подразумевается под этим понятием.
Считается, что математический склад ума — это способность человека мыслить аргументированно, четко и ясно, критически воспринимать информацию, докапываться до истины. Он дает возможность человеку хорошо разбираться в технических и математических науках.
Если же ребенок не в состоянии быстро дать четкий и аргументированный ответ на вопрос, теряется или у него не получается сразу решить простую задачу, на него накладывается штамп гуманитарий (то есть человек, который не способен решать математические задачи).
И обычно это делают некомпетентные школьные педагоги, которые, устанавливая границы способностей ребенка, не учитывают психологический фактор.
Отсюда рождаются главные мифы, связанные с математическим складом ума.
Миф 1. Гуманитария нельзя научить математике
Многие ошибочно утверждают, что люди с гуманитарным складом ума сильны лишь в истории, литературе и языках, а решение сложных логических задач или математических уравнений им не под силу.
Но это ошибка, поскольку успеваемость ребенка и интерес к предметам зависят в основном не от его уникальных способностей, а от компетентности и таланта педагога, который умеет вызывать у ученика любознательность и объяснять сложные вещи простым языком в интересной форме.
Миф 2. Девочки от природы гуманитарии, а мальчики — технари
Бытует мнение, что у представительниц женского пола по умолчанию лучше развито правое полушарие, а у мужской части населения — левое.
Однако ученые утверждают, что разделение людей на группы в зависимости от типа восприятия и переработки информации является ошибочным. И оно ни в коем случае не имеет гендерных границ.
На самом деле типов мышления очень много, и способность решать математические задачи или писать произведения — не врожденный, а полученный опыт.
Специалисты уверены, что в становлении математического склада ума ребенка важную роль играют две стороны:
- педагоги (и родители), которые должны правильно подавать ему информацию, учитывая специальные методы обучения и профессиональные советы о том, как научить ребенка считать, решать сложные логические задачи и пр.
- сам ученик — для повышения математической образованности ему надо больше времени уделять самостоятельному решению задач, пользоваться специальными программами, просматривать видеоуроки и т.п.
Миф 3. Склад ума определяет профессиональную деятельность и успешность человека
Некоторые люди ошибочно полагают, что если у человека математический склад ума, такие профессии как экономист, бухгалтер, финансист, программист, налоговый инспектор, архитектор — это его.
На самом деле здесь все индивидуально и зависит не от суперспособностей человека, а от его стремлений, ответственности, готовности идти к своей цели несмотря ни на что, целей и интересов.
Есть много примеров, когда так называемые гуманитарии достигали успехов в технических сферах или реализовывались одновременно в нескольких направлениях. Взять хотя бы Михаила Ломоносова, который был и выдающимся физиком, и поэтом.
Миф 4. Склад ума ребенка можно определить с его первых лет жизни
По мнению некоторых психологов, если ребенок отдает предпочтение логическим играм, трезво и четко мыслит, независимо от возраста, умеет решать простейшие головоломки, значит, он относится к первой категории.
Любители много говорить, сочинять разные истории, играть в сюжетно-ролевые игры больше склонны к гуманитарным наукам, и у них нематематический склад ума.
Это мнение безосновательно, поскольку специалисты утверждают, что способности ребенка зависят от того, как ему подают ту или иную информацию.
Вместо выводов
Развивать у ребенка математические способности можно начинать с любого возраста. Природа не устанавливает границы человеческого мозга, поэтому разделение людей на группы — это лишь искусственное наложение штампов.