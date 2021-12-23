Гипотезу относительно того, что существует математический склад ума, едва ли не впервые выдвинул ученый Крутецкий.

Он утверждал, что дети, наделенные такими способностями, видят математику во всем и легко осваивают эту науку, в отличие от гуманитариев, которым она не дается.

Впоследствии люди подхватили эту идею и начали делить всех на две категории. А психологи и педагоги даже начали разрабатывать специальные тесты на склад ума — математический или гуманитарный.

Но ученые доказали, что такое распределение условное и базовое понимание математики дано всем от природы, просто у одних людей математические способности развиты лучше, а у других хуже.

Развитие же тех или иных навыков во многом зависит не от самого ребенка, а от человека, который его обучает.

Никаких границ, или топ-4 мифа о матиматическом складе ума

Чтобы понять, на чем основаны главные мифы, сначала выясним, что подразумевается под этим понятием.

Считается, что математический склад ума — это способность человека мыслить аргументированно, четко и ясно, критически воспринимать информацию, докапываться до истины. Он дает возможность человеку хорошо разбираться в технических и математических науках.

Если же ребенок не в состоянии быстро дать четкий и аргументированный ответ на вопрос, теряется или у него не получается сразу решить простую задачу, на него накладывается штамп гуманитарий (то есть человек, который не способен решать математические задачи).

И обычно это делают некомпетентные школьные педагоги, которые, устанавливая границы способностей ребенка, не учитывают психологический фактор.

Отсюда рождаются главные мифы, связанные с математическим складом ума.

Миф 1. Гуманитария нельзя научить математике

Многие ошибочно утверждают, что люди с гуманитарным складом ума сильны лишь в истории, литературе и языках, а решение сложных логических задач или математических уравнений им не под силу.

Но это ошибка, поскольку успеваемость ребенка и интерес к предметам зависят в основном не от его уникальных способностей, а от компетентности и таланта педагога, который умеет вызывать у ученика любознательность и объяснять сложные вещи простым языком в интересной форме.

Миф 2. Девочки от природы гуманитарии, а мальчики — технари

Бытует мнение, что у представительниц женского пола по умолчанию лучше развито правое полушарие, а у мужской части населения — левое.

Однако ученые утверждают, что разделение людей на группы в зависимости от типа восприятия и переработки информации является ошибочным. И оно ни в коем случае не имеет гендерных границ.

На самом деле типов мышления очень много, и способность решать математические задачи или писать произведения — не врожденный, а полученный опыт.

Специалисты уверены, что в становлении математического склада ума ребенка важную роль играют две стороны:

педагоги (и родители), которые должны правильно подавать ему информацию, учитывая специальные методы обучения и профессиональные советы о том, как научить ребенка считать

(и родители), которые должны правильно подавать ему информацию, учитывая специальные методы обучения и профессиональные сам ученик — для повышения математической образованности ему надо больше времени уделять самостоятельному решению задач, пользоваться специальными программами, просматривать видеоуроки и т.п.

Миф 3. Склад ума определяет профессиональную деятельность и успешность человека

Некоторые люди ошибочно полагают, что если у человека математический склад ума, такие профессии как экономист, бухгалтер, финансист, программист, налоговый инспектор, архитектор — это его.

На самом деле здесь все индивидуально и зависит не от суперспособностей человека, а от его стремлений, ответственности, готовности идти к своей цели несмотря ни на что, целей и интересов.

Есть много примеров, когда так называемые гуманитарии достигали успехов в технических сферах или реализовывались одновременно в нескольких направлениях. Взять хотя бы Михаила Ломоносова, который был и выдающимся физиком, и поэтом.

Миф 4. Склад ума ребенка можно определить с его первых лет жизни

По мнению некоторых психологов, если ребенок отдает предпочтение логическим играм, трезво и четко мыслит, независимо от возраста, умеет решать простейшие головоломки, значит, он относится к первой категории.

Любители много говорить, сочинять разные истории, играть в сюжетно-ролевые игры больше склонны к гуманитарным наукам, и у них нематематический склад ума.

Это мнение безосновательно, поскольку специалисты утверждают, что способности ребенка зависят от того, как ему подают ту или иную информацию.

Вместо выводов

Развивать у ребенка математические способности можно начинать с любого возраста. Природа не устанавливает границы человеческого мозга, поэтому разделение людей на группы — это лишь искусственное наложение штампов.