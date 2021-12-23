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Факты / Украина / Общество

Никакого разделения: топ мифов о математическом складе ума

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
діти, книги

Гипотезу относительно того, что существует математический склад ума, едва ли не впервые выдвинул ученый Крутецкий.

Он утверждал, что дети, наделенные такими способностями, видят математику во всем и легко осваивают эту науку, в отличие от гуманитариев, которым она не дается.

Впоследствии люди подхватили эту идею и начали делить всех на две категории. А психологи и педагоги даже начали разрабатывать специальные тесты на склад ума — математический или гуманитарный.

Но ученые доказали, что такое распределение условное и базовое понимание математики дано всем от природы, просто у одних людей математические способности развиты лучше, а у других хуже.

Развитие же тех или иных навыков во многом зависит не от самого ребенка, а от человека, который его обучает.

Никаких границ, или топ-4 мифа о матиматическом складе ума

Чтобы понять, на чем основаны главные мифы, сначала выясним, что подразумевается под этим понятием.

Считается, что математический склад ума — это способность человека мыслить аргументированно, четко и ясно, критически воспринимать информацию, докапываться до истины. Он дает возможность человеку хорошо разбираться в технических и математических науках.

Если же ребенок не в состоянии быстро дать четкий и аргументированный ответ на вопрос, теряется или у него не получается сразу решить простую задачу, на него накладывается штамп гуманитарий (то есть человек, который не способен решать математические задачи).

И обычно это делают некомпетентные школьные педагоги, которые, устанавливая границы способностей ребенка, не учитывают психологический фактор.

Отсюда рождаются главные мифы, связанные с математическим складом ума.

Миф 1. Гуманитария нельзя научить математике

Многие ошибочно утверждают, что люди с гуманитарным складом ума сильны лишь в истории, литературе и языках, а решение сложных логических задач или математических уравнений им не под силу.

Но это ошибка, поскольку успеваемость ребенка и интерес к предметам зависят в основном не от его уникальных способностей, а от компетентности и таланта педагога, который умеет вызывать у ученика любознательность и объяснять сложные вещи простым языком в интересной форме.

Миф 2. Девочки от природы гуманитарии, а мальчики — технари

Бытует мнение, что у представительниц женского пола по умолчанию лучше развито правое полушарие, а у мужской части населения — левое.

Хлопчик рахує

Однако ученые утверждают, что разделение людей на группы в зависимости от типа восприятия и переработки информации является ошибочным. И оно ни в коем случае не имеет гендерных границ.

На самом деле типов мышления очень много, и способность решать математические задачи или писать произведения — не врожденный, а полученный опыт.

Специалисты уверены, что в становлении математического склада ума ребенка важную роль играют две стороны:

  • педагоги (и родители), которые должны правильно подавать ему информацию, учитывая специальные методы обучения и профессиональные советы о том, как научить ребенка считать, решать сложные логические задачи и пр.
  • сам ученик — для повышения математической образованности ему надо больше времени уделять самостоятельному решению задач, пользоваться специальными программами, просматривать видеоуроки и т.п.

Миф 3. Склад ума определяет профессиональную деятельность и успешность человека

Некоторые люди ошибочно полагают, что если у человека математический склад ума, такие профессии как экономист, бухгалтер, финансист, программист, налоговый инспектор, архитектор — это его.

На самом деле здесь все индивидуально и зависит не от суперспособностей человека, а от его стремлений, ответственности, готовности идти к своей цели несмотря ни на что, целей и интересов.

Есть много примеров, когда так называемые гуманитарии достигали успехов в технических сферах или реализовывались одновременно в нескольких направлениях. Взять хотя бы Михаила Ломоносова, который был и выдающимся физиком, и поэтом.

Миф 4. Склад ума ребенка можно определить с его первых лет жизни

По мнению некоторых психологов, если ребенок отдает предпочтение логическим играм, трезво и четко мыслит, независимо от возраста, умеет решать простейшие головоломки, значит, он относится к первой категории.

Любители много говорить, сочинять разные истории, играть в сюжетно-ролевые игры больше склонны к гуманитарным наукам, и у них нематематический склад ума.

Это мнение безосновательно, поскольку специалисты утверждают, что способности ребенка зависят от того, как ему подают ту или иную информацию.

Вместо выводов

Развивать у ребенка математические способности можно начинать с любого возраста. Природа не устанавливает границы человеческого мозга, поэтому разделение людей на группы — это лишь искусственное наложение штампов.

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