В субботу, 25 декабря, когда христиане западного обряда празднуют Рождество, в Украине потеплеет в среднем до 0 градусов, местами ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица.

По прогнозам Укргидрометцентра, на Севере страны дождь с мокрым снегом, в Житомирской области днем ​​без осадков. Ночью от -1 до -4, днем ​​-1 +1.

В южных регионах в субботу будет сухо, иногда выглянет солнце. Ночная температура 0 +2, днем ​​потеплеет до +4 +7.

В Центре также преимущественно сухо, осадки могут затронуть только Полтавскую область. Ночью -1 -3, днем ​​температура воздуха повысится до +1+3.

Западные области частично окажутся в зоне осадков. Мокрый снег с дождем ожидается на юго-западе. Температура вздуха в течение суток – от -1 до +1.

Осадки в виде мокрого снега с дождем прогнозируют и на Востоке. Ночью здесь -2 -6, днем ​​-1 +2.

В Киеве 25 декабря осадки, ночью -2 -4, днем ​​около нуля.