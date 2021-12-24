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Около нуля и мокрый снег с дождем: прогноз погоды в Украине на 25 декабря

Валентина Летяк редактор ленты
Около нуля и мокрый снег с дождем: прогноз погоды в Украине на 25 декабря

В субботу, 25 декабря, когда христиане западного обряда празднуют Рождество, в Украине потеплеет в среднем до 0 градусов, местами ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица.

По прогнозам Укргидрометцентра, на Севере страны дождь с мокрым снегом, в Житомирской области днем ​​без осадков. Ночью от -1 до -4, днем ​​-1 +1.

В южных регионах в субботу будет сухо, иногда выглянет солнце. Ночная температура 0 +2, днем ​​потеплеет до +4 +7.

В Центре также преимущественно сухо, осадки могут затронуть только Полтавскую область. Ночью -1 -3, днем ​​температура воздуха повысится до +1+3.

Западные области частично окажутся в зоне осадков. Мокрый снег с дождем ожидается на юго-западе. Температура вздуха в течение суток – от -1 до +1.

Осадки в виде мокрого снега с дождем прогнозируют и на Востоке. Ночью здесь -2 -6, днем ​​-1 +2.

В Киеве 25 декабря осадки, ночью -2 -4, днем ​​около нуля.

Погода 25 грудня 2021

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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