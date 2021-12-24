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Факты / Украина / Общество

Уровень безработицы в Украине уменьшился, но не вернулся к допандемическим временам

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Уровень безработицы в Украине уменьшился, но не вернулся к допандемическим временам

В Украине снизился уровень безработицы. В третьем квартале 2021 года (июле-сентябре) среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше он составил 9,1%, снизившись с 9,3% во втором квартале.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 50,4%, а среди населения в возрасте 15–70 лет – 56,9%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,1%, а в возрасте 15–70 лет – 9,2%.

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 16,1 млн человек, а в возрасте 15-70 лет — 16 млн человек. Число безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15–70 лет составило по 1,6 млн человек.

Но, несмотря на эти показатели, уровень безработицы все еще не вернулся к допандемическим временам.

В 2022 году размер пособия по безработице в Украине увеличится. В Государственном бюджете предусмотрено, что в следующем году размер прожиточного минимума будет изменяться в три этапа.

В связи с этим увеличится и размер пособия по безработице, который привязан к этому уровню. В частности, изменится сумма выплаты максимального пособия по безработице. Сколько будут платить украинцам без занятости – читайте в нашем материале.

Источник: Госстат

Фото: Dreamstime

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