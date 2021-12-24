Служба безопасности Украины (СБУ) не открывала уголовное производство в госизмене против народного депутата Евгения Шевченко.

Об этом Фактам ICTV сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

— В настоящее время следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовных производств в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко по ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ подчеркнули, что согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности.

Накануне Евгений Шевченко заявил, что СБУ против него открыла уголовное производство.

По словам нардепа, ему вроде бы инкриминируют создание “русского мира” в Украине.

– Это связано с моей дружбой с Беларусью, – написал нардеп.

Напомним, что 20 апреля 2021 года во Дворце Независимости в Минске украинский нардеп встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Позже Шевченко заявил, что встреча была его собственной инициативой.

24 мая сообщалось, что Евгений Шевченко был исключен из парламентской фракции Слуга народа. Это решение поддержало большинство народных депутатов.