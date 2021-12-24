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Факты / Украина / Общество

В Слобожанском на Днепропетровщине завершилась Большая стройка бассейна

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Велике будівництво

В пгт Слобожанское Днепропетровской области по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка с нуля был построен современный спортивный комплекс с двумя бассейнами и тренажерными залами.

Комплекс в ближайшее время примет первых пловцов, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

— 2021-й стал для Днепропетровщины годом Большой стройки. Около 100 инфраструктурных объектов построены с нуля, обновлены, модернизированы. В Слобожанском и Никополе выросли современные бассейны, — рассказала заместитель главы ДнепроОГА Ольга Горб.

Новый спорткомплекс состоит из трех этажей. Первый этаж отвели под современную рецепцию и кафе. Бассейны расположены на втором этаже.

Во взрослом бассейне шесть дорожек, он вмещает 750 куб. м воды. В детском бассейне – 50 куб.

Пол в зоне бассейнов выполнен с подогревом, а на стенах размещены ультрафиолетовые осушители воздуха.

Велике будівництво

Оба бассейна рассчитаны на одновременное пребывание в них 100 посетителей.

Еще 50 человек смогут заниматься в тренажерных и фитнес-залах, расположенных на третьем этаже комплекса.

Все помещения приспособлены для людей с инвалидностью. Бассейны оборудованы специальными подъемниками. В здании также размещен лифт.

Для очистки воды в бассейнах применяется оборудование испано-американского производства, использующее песчаные фильтры и бактерицидные лампы, а в детском бассейне проводится серебряно-катодное очищение.

Для обслуживания комплекса уже ведется набор персонала и тренеров. Планируется, что для школьников в бассейне будут проводиться бесплатные уроки плавания. К спорткомплексу детей будут подвозить автобусами.

В бассейнах в настоящее время уже идет очистка и подогрев воды, параллельно настраивается оборудование.

Всего с начала реализации программы Владимира Зеленского Большая стройка в Украине уже были оборудованы 600 активных парков и 900 спортивных площадок, а также построены и реконструированы 193 стадиона и 25 бассейнов.

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