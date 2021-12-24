Президенту Владимиру Зеленскому пока не поступала повестка о вызове в Верховный Суд.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

— Пока мы знаем об этой повестке по фотографии из Facebook. Если она поступит в Офис президента определенным образом, президент поступит так, как это предусмотрено законом, — сказал помощник Зеленского.

Напомним, что накануне на своей странице в Facebook повестку обнародовал адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

В документе говорится:

Верховный Суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к президенту Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия.

Напомним, что 20 декабря пятому президенту Украины, лидеру и народному депутату от партии Европейская солидарность Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Он подозревается в том, что он якобы способствовал деятельности террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

По данным следствия, Петр Порошенко якобы своими действиями поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик.

Поскольку, по словам правоохранителей, собранные доказательства указывают на то, что Петр Порошенко, будучи в должности президента, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с Южно-Африканской Республикой на поставки угля были расторгнуты.

А затем по требованию представителей РФ он якобы организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий.