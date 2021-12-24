49,2% респондентов считают, что существует реальная угроза вторжения российских войск на территорию Украины. Противоположного мнения – 41,4%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Кроме того, большинство респондентов, а именно 57,8%, считают, что украинские власти в дипломатическом и оборонном направлениях делают мало, чтобы предотвратить возможное вторжение России. Достаточными такие усилия считают 27,1%.

Что касается ультиматума президента России Владимира Путина не принимать Украину в НАТО, то 39,2% респондентов считают, что принятие этого требования только ослабит безопасность Украины и разожжет агрессию Путина.

Принятие такого требования усилит безопасность Украины – так считают 29,7% опрошенных. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.

Что касается переговоров с Путиным относительно ситуации вокруг Украины, то 58,1% респондентов считают, что такие переговоры следует вести только при участии западных партнеров.

Прямые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина действенным способом достижения мира считают 26,6% опрошенных.

В течение 13-16 декабря 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос. Опрошено 1203 респондента.

Источник: Киевский международный институт социологии