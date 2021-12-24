Зеленский: Большая стройка за два года обновила 14 тыс. км дорог, это 40% основной сети

Со старта программы инфраструктурного развития президента Владимира Зеленского Большая стройка за два года по всей Украине обновили более 40% всей основной транспортной сети.

Об этом рассказал глава государства, выступая на форуме Большая стройка: дороги и мосты.

Владимир Зеленский отметил, что в 2019 году команда Большой стройки поставила амбициозную цель — восстановить 6 тыс. км дорог государственного и местного значения и показать наше государство другим абсолютно для всех.

— Мы встретили, конечно, скепсис, нам говорили, что не хватит людей, не хватит ничего, — сказал президент Украины.

В результате только за 2020 год было обновлено или построено более 6,5 тыс. км дорог. На сегодняшний день по всей Украине в рамках Большой стройки сделали уже около 14 тыс. км дорог и более 500 мостов и мостовых переходов.

Владимир Зеленский отметил, что на следующий год в рамках программы начнется масштабная программа модернизации пунктов пропуска на пограничных переходах, а также строительство еще одного стратегически важного объекта – Киевской обходной дороги (КОД). Сейчас уже идет выбор подрядчика.

Президент добавил, что все эти годы гарантированное Конституцией право на свободу передвижения в Украине фактически было ограничено из-за разрушенных дорог, мостов и мостовых переходов.

— Согласитесь, еще несколько лет назад дороги и мосты были чем-то вроде пришельцев или телепортации во времени — дискуссией о том, что слышали все, но почти никто не видел. Превращение дорог и мостов из мифических понятий в реальные современные объекты начала два года назад наша команда и наша программа Большая стройка, — подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно Владимир Зеленский объявил о старте масштабного восстановления украинской железной дороги в рамках программы Большая стройка.