Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Зеленский: Большая стройка за два года обновила 14 тыс. км дорог, это 40% основной сети

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Велике будівництво

Со старта программы инфраструктурного развития президента Владимира Зеленского Большая стройка за два года по всей Украине обновили более 40% всей основной транспортной сети.

Об этом рассказал глава государства, выступая на форуме Большая стройка: дороги и мосты.

Владимир Зеленский отметил, что в 2019 году команда Большой стройки поставила амбициозную цель — восстановить 6 тыс. км дорог государственного и местного значения и показать наше государство другим абсолютно для всех.

— Мы встретили, конечно, скепсис, нам говорили, что не хватит людей, не хватит ничего, — сказал президент Украины.

В результате только за 2020 год было обновлено или построено более 6,5 тыс. км дорог. На сегодняшний день по всей Украине в рамках Большой стройки сделали уже около 14 тыс. км дорог и более 500 мостов и мостовых переходов.

Владимир Зеленский отметил, что на следующий год в рамках программы начнется масштабная программа модернизации пунктов пропуска на пограничных переходах, а также строительство еще одного стратегически важного объекта – Киевской обходной дороги (КОД). Сейчас уже идет выбор подрядчика.

Президент добавил, что все эти годы гарантированное Конституцией право на свободу передвижения в Украине фактически было ограничено из-за разрушенных дорог, мостов и мостовых переходов.

— Согласитесь, еще несколько лет назад дороги и мосты были чем-то вроде пришельцев или телепортации во времени — дискуссией о том, что слышали все, но почти никто не видел. Превращение дорог и мостов из мифических понятий в реальные современные объекты начала два года назад наша команда и наша программа Большая стройка, — подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно Владимир Зеленский объявил о старте масштабного восстановления украинской железной дороги в рамках программы Большая стройка.

Читайте
Большая стройка стала главным достижением Зеленского - СМИ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка