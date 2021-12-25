Массовые аварии электросетей в Киевской области: ДТЭК назвал причину

ДТЭК Киевские региональные электросети утверждает, что одной из причин массовых аварий на электросетях в области является резкое и значительное повышение нагрузки на сети из-за одновременного включения обогревателей.

Так, по данным ДТЭК, объем потребления электроэнергии в Киевской области в декабре 2021 года вырос на 45 млн кВт/ч, если сравнивать с декабрем 2020 года.

Именно из-за этого и возникают аварии и отключения потребителей.

При этом утверждается, что в целом ситуация с аварийностью по области снижается – в 2021 году – на 9% меньше, чем в 2020.

– Вместе с тем наблюдаем, что в густонаселенных районах и городах области аварийность сетей остается высокой, а в отдельные периоды — даже растет. В частности, в Бучанском районе. Причиной тому является значительный рост потребления электроэнергии из-за повышения цен на газ, – пояснили в ДТЭК.

По их данным, клиенты из Киевской области все чаще используют для обогрева домов электроэнергию, что и приводит к увеличению нагрузки на сети.

– Электросети рассчитаны и спроектированы на коэффициент одновременности включения мощности в среднем 0,3. Когда одновременно включаются энергоемкие приборы, такие как электрокамины, он значительно возрастает до 1, что может привести к авариям на оборудовании и сетях, – добавили в сообщении.

Как уточняется, сети не выдерживают такого роста нагрузки из-за того, что изношены на 70%. Модернизировать их до достаточного уровня не могли из-за системы тарифообразования, которая действовала до 2020 года – именно она не позволяла инвестировать в обновление сетей в соответствии с развитием области.

Сообщается, что в 2021 инвестиционную программу увеличили в 112% с помощью перехода на RAB-тариф, после чего компания создала системный план по модернизации сетей к 2030 году.

Тем не менее, клиентов призвали сознательно использовать электроприборы, так как значительное повышение напряжения создает риски очередных аварий.

Источник: ДТЭК