В последнее воскресенье 2021 года мокрый снег с дождем и холодные ветра нагрянут в Украину. Осадки ожидаются во всех областях, кроме частично северных.

По прогнозу Укргидрометцентра, местами выпадет снег без дождей, который продолжится ночью.

Местами обойдется вообще без осадков. В ряде городов ожидается ясная погода без дождей. Среди них – Киев, Чернигов, Сумы, Житомир, Ровно, Луцк, Тернополь и другие.

На следующий день солнышко нагрянет в восточные и центральные области Украины, однако 28 декабря жители всех регионов будут радоваться белому снегу.

Температура воздуха днем ​​в Украине будет держаться преимущественно на уровне от -4 до -6 градусов мороза, а ночью столбики термометров местами опустятся до -12 градусов по Цельсию.

Днем на юге – от 0 до -1, на востоке – от -2 до -4, в центре – от -4 до -6, на севере – от -5 до -7, на западе – от -3 до -5. Самая холодная температура – ​​в Житомире, Ровно и Луцке.

В Киеве в течение дня ожидается солнечная, однако ветреная погода. Его скорость составит от 5 до 10 м/с.

Ночью столбики термометров значительно опустятся, прогнозируют синоптики. Температура воздуха в столице в темное время суток будет достигать -12 градусов мороза.