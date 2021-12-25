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Факты / Украина / Общество

На Закарпатье дерево упало на железнодорожные пути: задерживается ряд поездов

Марта Бондаренко редактор ленты
На Закарпатье дерево упало на железнодорожные пути: задерживается ряд поездов

Сегодня из-за падения дерева на рельсы на участке Ясиня — Рахов на Закарпатье сошел локомотив и повредилось железнодорожное полотно. Инцидент стал причиной того, что сейчас задерживается ряд поездов раховского направления.

В частности, задерживаются поезда:

  • №55 Киев – Рахов – задержка 4 часа на перегоне в Рахов;
  • №26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 30 минут по Ясине;
  • №95 Киев – Рахов – задержка 40 минут в Ворохте;
  • №15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 50 минут из Яреме.

В настоящее время пассажиров, следующих в Рахов и Квасы, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня, — говорится в сообщении Укрзализныци.

Отмечается, что уже подняли тепловоз на рельсы, после 12:00 поезда будут следовать в направлении ст. Рахов.

В ноябре сообщалось, что произошел обрыв контактной сети на участке Чернигов-Нежин. Из-за этого некоторые поезда прибыли на станции назначения с задержкой.

Источник: Укрзализныця

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