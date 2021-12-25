Резкое похолодание и гололед: киевлян призвали воздержаться от поездок

КГГА призвала жителей и гостей столицы воздержаться от поездок по городу из-за резкого похолодания и гололедицы.

В связи со сложными погодными условиями коммунальные службы вечером займутся обработкой территории противогололедными средствами.

Так, по прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха в Киеве упадет до -11…-13 градусов.

– Для очистки и обработки улиц в целом подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации Киевавтодор. Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников коммунальных ЖЭКов и готовы задействовать более 150 единиц спецтехники, – говорится в сообщении.

В то же время еще около 80 единиц техники и работников займутся обработкой территорий скверов и парков.

– Городские власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а если избежать поездки невозможно – быть максимально осмотрительными на дорогах, – говорится в сообщении.

Пешеходов, тем временем, попросили быть осторожными при передвижении по городу, а также – сообщать о необработанных участках и территориях в Контактный центр, так как муниципальные службы и предприятия несут ответственность за несвоевременную и некачественную уборку и их могут оштрафовать.