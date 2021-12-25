Меню на Новый год 2022 обойдется украинцам дороже, чем в прошлом году. По подсчетам Национального научного центра Институт агарной экономики, за год стоимость новогоднего стола выросла на 8,1%.
Для оценки были взяты традиционные новогодние блюда: салаты, мясо, рыба, фрукты и овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки.
Сколько стоит меню на Новый год 2022 и какова стоимость отдельных блюд и продуктов, смотрите в материале.
Меню на Новый год 2022 – стоимость
По данным Института агарной экономики, стандартное меню на Новый год 2022 на четыре человека в среднем обойдется в 1 844,74 грн. За новогодний стол с деликатесами придется дополнительно заплатить еще около 480 грн, то есть всего 2 324,74.
Эксперты также посчитали, во сколько обойдется празднование Нового года 2022 жителям Киева. Стоимость бюджетного варианта – 2 123,59 грн, стол с деликатесами – 2 673,59 грн.
В частности, стоимость традиционного новогоднего салата оливье выросла на 24,6%.
Мясные продукты поднялись в цене на 10-26%. Мясо птицы является самым дешевым среди других видов мяса, однако цена на курятину — на уровне со свининой. Молочные продукты подорожали за год на 14-30%.
Салат оливье
- Стоимость 3 кг салата – 198,54 грн;
- Колбаса (0,5 кг) – 100 грн;
- Горошек (0,5 кг) – 35 грн;
- Яйца (6 шт.) – 19,80 грн;
- Соленые огурцы (200 г) – 17,22 грн;
- Майонез (180 г) – 13,50 грн;
- Морковь (2 шт.), картофель (5 шт.), лук (2 шт.) – 13,02 грн.
Сельдь под шубой
- Стоимость 1,5 кг салата – 121,57 грн;
- Сельдь (0,5 кг) – 100 грн;
- Майонез (180 г) – 13,50 грн;
- Морковь (1 шт.) – 1,71 грн;
- Свекла (250 г) – 2,27 грн;
- Лук (170 г) – 1,66 грн;
- Картофель (2 шт., 280 г) – 2,43 грн.
Мясные изделия
- Набор мясных изделий (2,5 кг) – 443,50 грн;
- Сырокопченая колбаса салями (0,5 кг) – 98,50 грн;
- Копченая подбрюшина (0,5 кг) – 110 грн;
- Биток из свинины свежий (0,5 кг) – 115 грн;
- Куриное филе свежее (1 кг) – 120 грн.
Другие продукты
- Сельдь (0,5 кг) – 100 грн;
- Твердый творог (300 г) – 75 грн;
- Сливочное масло (200 г) – 50 грн;
Овощи, фрукты и грибы
- Общая стоимость овощей – 185,38 грн;
- Грибы (1 кг) – 55 грн;
- Картофель (2 кг) – 17,38 грн;
- Грибы (1 кг) – 55 грн;
- Перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн;
- Огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн;
- Помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн;
- Общая стоимость фруктов – 105,80 грн;
- Мандарины (2 кг) – 70 грн;
- Бананы (1 кг) – 26 грн;
- Лимон (1 шт. – 200 г) – 9,80 грн.
Напитки, хлеб и сладости
- Батон белого хлеба (1 кг) – 24,95 грн;
- Шоколадные конфеты (1 кг) – 170 грн;
- Шампанское, 1 бутылка (0,75 л) – 109 грн;
- Коньяк 5-летней выдержки, 1 бутылка (0,5 л) – 180 грн;
- Стоимость безалкогольных напитков в целом – 81 грн;
- Сок (2 л) – 40 грн;
- Минеральная вода (1,5 л) – 13,00 грн;
- Сладкая вода (2 л) – 28 грн.
Факты ICTV решили провести собственное исследование по стоимости новогоднего стола. Мы собрали для вас цены на самые популярные продукты к праздникам в одном из украинских супермаркетов (по состоянию на 17 декабря 2021).
Фрукты
- Ананас (1 кг) – 38,95 грн;
- Бананы (1 кг) – 28,95 грн;
- Мандарины (1 кг) – 28,95 грн;
- Апельсины (1 кг) – 32,95 грн;
- Лимоны (1 кг) – 30, 21 грн.
Овощи
- Картофель, первый сорт (1 кг) – 6,95 грн;
- Морковь, первый сорт (1 кг) – 8,39 грн;
- Огурцы тепличные (1 кг) – 62,89 грн;
- Перец болгарский красный (1 кг) – 69,99 грн;
- Капуста (1 кг) – 14,89 грн;
- Помидоры (1 кг) – 35,69 грн;
- Лук репчатый (1 кг) – 11,89 грн;
- Свекла (1 кг) – 14,95 грн.
Мясные продукты и яйца
- Колбаса салями (1 кг) – 252,50 грн;
- Колбаса докторская (0,5 кг) – 109,90 грн;
- Ветчина (1 кг) – 377,89 грн;
- Свинина, шейная часть (1 кг) – 153,80 грн;
- Куриное филе (1 кг) – 146 грн;
- Яйца (10 шт.) – 37,50 грн.
Рыба и морепродукты
- Икра красная (120 г) – 206,80 грн;
- Крабовые палочки (250 г) – 50,80 грн;
- Сельдь (0,85 кг) – 95,90 грн;
- Семга слабосоленая, филе (210 г) – 200,70 грн;
- Хек охлажденный, филе (1 кг) – 161,60 грн.
Бакалея
- Майонез (0,58 кг) – 46,80 грн;
- Кетчуп (0,54 кг) – 21,40 грн;
- Масло подсолнечное (0,5 л) – 35,20 грн;
- Мука (1,8 кг) – 32,50 грн;
- Горчица (130 г) – 7,90 грн.
Молочные изделия
- Масло (200 г) – 57,60 грн;
- Молоко (0,9 л) – 29,40 грн;
- Сметана (200 г) – 21,40 грн;
- Сыр твердый (160 г) – 51,50 грн.
Хлебобулочные изделия
- Батон нарезной (0,5 кг) – 15,80 грн;
- Лаваш армянский (210 г) – 13,30 грн;
- Хлеб Бородинский (0,5 кг) – 19,40 грн.
Напитки
- Шампанское (0,75 л) – 111 грн;
- Коньяк 6-летней выдержки (0,5 л) – 151,70 грн;
- Водка (0,7 л) – 125,20 грн;
- Сок (1,93 л) – 42,90 грн;
- Минеральная вода газированная (1,5 л) – 13,50 грн;
- Сладкая вода (2 л) – 24,90 грн.
Почему меню на Новый год 2022 года подорожало
В канун Нового года цены на продукты в Украине продолжают расти. По данным Государственной службы статистики, за год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021) в Украине подорожали почти все продукты.
Почти неизменными или даже меньшими по сравнению с 2020 годом оказались цены на яблоки и картофель. Больше всего выросла стоимость подсолнечного масла и сахара.
Эксперты в области экономики утверждают, что подобная тенденция связана с динамикой мировых цен. В частности, даже в такой развитой стране, как США, где курсирует доллар, также существенно дорожают продукты.
– Даже там мы наблюдаем инфляцию на уровне 10-15% в продовольственных товарах. Это автоматически приводит к тому, что продукты питания в Украине начинают расти. Срабатывает мультипликатор, который делает эту инфляцию еще выше, — пояснил в комментарии Фактам ICTV финансовый аналитик Алексей Лупоносов.
По словам эксперта, сейчас в Украине предприниматели могут зарабатывать только на продуктах и лекарствах, ведь люди всегда будут лечиться и есть. На другое, к сожалению, у украинцев денег нет.
Кроме того, перед Новым годом спрос на продукты существенно растет. На праздники люди покупают деликатесы, в которых себя ограничивают в обычные дни.
Детальнее о том, почему в Украине выросли цены на продукты и чего ожидать дальше, читайте в материале.
Источник: ННЦ Институт аграрной экономики