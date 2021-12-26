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Факты / Украина / Общество

В Винницкой области карета скорой застряла в снегу: спасатели доставили младенца в больницу

Юля Захарченко редактор ленты
В Винницкой области карета скорой застряла в снегу: спасатели доставили младенца в больницу

В селе Шлышковцы Винницкой области автомобиль бригады экстренной медицинской помощи из-за непогоды съехал с проезжей части автодороги. Карета скорой нуждалась в помощи для буксировки.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ситуацию усложнил гололед на дороге. Бойцам ГСЧС не удалось вытащить транспортное средство из снежного сугроба.

Чтобы не терять время, спасатели решили доставить в больницу мать с младенцем и медицинского работника на пожарном автомобиле.

Для водителя кареты экстренной медицинской помощи направили дополнительную помощь – работников дорожной службы на специальной технике.

Погода в Украине

Синоптики предупредили граждан об ухудшении погоды в Украине. По словам Натальи Диденко, в течение дня ожидается гололед и похолодание до -10 градусов мороза.

Спасатели призвали украинцев по возможности оставаться дома и воздерживаться от поездок из-за усложнения погодных условий.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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