В Украине до конца 2022 года женщины, в частности, беременные и имеющие несовершеннолетних детей, должны стать на воинский учет. Речь не идет о призыве или их обязательной мобилизации.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. По его словам, правительство намерено подготовить порядок становления на воинский учет, который позволил бы реализовать как можно больше процедур в дистанционном формате.

– Государство разрабатывает антибюрократическую реформу, чтобы гражданам не приходилось переносить бумажки с одного места на другое. Это касается также мужчин – цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом, – убежден он.

В течение следующего года правительство планирует разработать четкий процесс, с помощью которого украинки, чьи специальности есть в перечне Минобороны, смогут как можно комфортнее встать на воинский учет.

По словам Главнокомандующего ВСУ, правительство планирует ввести переходную норму для собрания военнообязанных, согласно которому женщины будут идти на учения исключительно по собственному желанию в мирное время.

Залужный убежден, что женщины не почувствуют никаких изменений в жизни после становления на воинский учет, однако представители Вооруженных сил будут знать об имеющихся ресурсах в Украине и какие специалисты смогут приобщиться к обороне государства при необходимости.

Соответствующий порядок учета существовал в Украине раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал, отметил Залужный.

Фото: Главнокомандующий ВС Украины