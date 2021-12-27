Следователи Святошинского управления полиции задержали и сообщили о подозрении двум мужчинам-иностранцам, причастным к умышленному убийству 50-летнего жителя Ровенской области — главврача одного из местных санаториев. Тело последнего с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе под Киевом.

Преступление произошло вечером 20 декабря 2021 года.

Согласно материалам следствия, пострадавший на улице подошел к 34-летнему гражданину Кыргызстана, работающему водителем в службе такси, и попросил отвезти его в гостиницу.

В то время в автомобиле уже находился 43-летний приятель водителя — гражданин Узбекистана.

— Во время поездки, осознавая, что у пассажира могут находиться при себе значительные средства, злоумышленники решили напасть на мужчину, — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Чтобы осуществить свое намерение, во время спланированной остановки один из злоумышленников пересел на заднее пассажирское сиденье и ударил врача в голову. Бил кулаками и стеклянной бутылкой, отчего последний потерял сознание.

После совершенного у мужчины забрали банковские карты, мобильный телефон, сумку и деньги. Далее избитого отвезли в Бучанский район Киевской области, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами.

Когда близкие потерпевшего заявили в полицию об исчезновении, в это время злоумышленники снимали деньги с его банковской карты.

Полицейским Святошинского управления полиции Киева, сотрудникам уголовного розыска и прокурорам окружной прокуратуры удалось установить и задержать преступников.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

В Киеве мужчина зарезал прохожего

В Святошинском районе Киева мужчина зарезал случайного свидетеля его драки с женой. От полученных ран пострадавший скончался на месте. Когда на место происшествия прибыли патрульные полицейские и следователи, убийца вместе с супругой успели скрыться.

Источник: Киевская городская прокуратура