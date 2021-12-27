В Украине в течение суток ожидается ухудшение погодных условий. Снегопады, гололед и дожди нагрянут на всю территорию страны.

По данным Патрульной полиции Украины, в ночь с 27 на 28 декабря и на следующий день выпадет значительное количество снега (синоптики прогнозируют прирост покрова на 10-20 см). Ожидается налипание мокрого снега.

Это касается ряда регионов Украины. Среди них – Одесская, Николаевская, Херсонская, Винницкая, Хмельницкая и Черновицкая области, а также периодически в других местностях.

Синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди и гололед в южных и центральных областях Украины 28 декабря.

Согласно прогнозу, ожидаются значительные порывы ветра (15-20 м/с), метель, снежные сугробы, а на дорогах образуется гололед.

Патрульная полиция предупредила, что в результате усложнения погодных условий могут отключить электроэнергию в отдельных населенных пунктах, а гололед может спровоцировать нарушение движения транспорта на дорогах и улицах.

Если граждане застряли в пути или попали в затрудненную ситуацию из-за ухудшения погоды, тогда можно звонить в аварийные службы, в полицию (по номеру 102) или в Укравтодор +38(044)287-11-40.