28 декабря в центральных областях Украины ожидаются сверхсложные погодные условия — сильный снег, метели и снежные заносы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Во вторник Украину накроет южный циклон.

Ненастье коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волынской и Ровенской областей), Востока Украины и Юга.

В южных регионах, где ожидается высокая температура, будет мокрый снег и дождь.

— В северных областях снег вероятный, но вот доскачет ли циклон, или ограничится небольшим снегом, или плотной облачностью — вопрос, — отметила Наталья Диденко.

По ее словам, морозы в Украине будут доминировать.

Что касается Киева, то во вторник в столице будет облачная погода и возможен снег. Температура воздуха будет днем ​​около -5°C.

По данным Укргидрометцентра, в западных областях температура прогнозируется от -5°C до -1°C, а в Закарпатской области до +1°C.

На Севере и Востоке будет холоднее всего — до -8°C. А теплее всего будет в Крыму — дневная температура будет колебаться от +9°C до +11°C.