28 декабря в центральных областях Украины ожидаются сверхсложные погодные условия — сильный снег, метели и снежные заносы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Во вторник Украину накроет южный циклон.
Ненастье коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волынской и Ровенской областей), Востока Украины и Юга.
В южных регионах, где ожидается высокая температура, будет мокрый снег и дождь.
— В северных областях снег вероятный, но вот доскачет ли циклон, или ограничится небольшим снегом, или плотной облачностью — вопрос, — отметила Наталья Диденко.
По ее словам, морозы в Украине будут доминировать.
Что касается Киева, то во вторник в столице будет облачная погода и возможен снег. Температура воздуха будет днем около -5°C.
По данным Укргидрометцентра, в западных областях температура прогнозируется от -5°C до -1°C, а в Закарпатской области до +1°C.
На Севере и Востоке будет холоднее всего — до -8°C. А теплее всего будет в Крыму — дневная температура будет колебаться от +9°C до +11°C.