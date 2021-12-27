Все произошло очень быстро, рассказывает бабушка девочки. Когда женщина гуляла со своей внучкой, в какой-то момент к ней подлетел автомобиль, из которого выскочил незнакомый мужчина и мгновенно забрал ребенка из коляски, а потом с кулаками бывший зять напал на женщину.

По словам потерпевшей, в автомобиле в этот момент находилась еще и мама зятя, которой и передали ребенка.

– Он двумя рывками вырвал ее (девочку – Ред.) из коляски, при этом у ребенка вывернулось правое плечо. Это моя единственная внучка моей единственной дочери и у меня ее украли, – рассказала бабушка.

Молодая мама Кристина рассказала, что история ее любви с мужем начиналась как в сказке.

— Это было внимание, это были красивые слова: “Моя любовь, моя жизнь, моя все”. Но потом очень быстро все изменилось. Постоянное унижение моих достижений, моего интеллекта. Постоянно его не устраивала моя внешность, – рассказала молодая мама.

Позже супруги подали на развод, а ребенок, который на тот момент находился на грудном вскармливании, остался с мамой.

Женщина рассказывает, что бывший муж постоянно угрожал забрать ребенка:

Я не придавала этому значения, потому что я нормальная мать, я не алкоголичка, не наркоманка, у меня высшее образование – как ты можешь отнять у меня ребенка!

Кристина не видела своей маленькой Мирославы уже три месяца, и все это время мать обивала пороги соцслужб и полиции. Однако безрезультатно.

В Службе защиты прав детей так и не смогли принять решение, с кем должна жить девочка. Бывший мужчина на заседание пришел в последний момент.

Заседание длилось 15 минут. Решение следующее: неделя с отцом, неделя с матерью.

Юрист по семейному праву Екатерина Власюк рассказывает: то, что один из родителей забирает ребенка у другого без его согласия — в Украине не считают похищением. Таким пробелом в украинском законодательстве часто пользуется один из родителей.

— Иногда мама может больше года потратить, чтобы вообще найти своего ребенка. За это время детей более или менее старших начинают водить к психологам, делать им какие-то внушения, у ребенка через две недели формируется синдром отчуждения, — отметила юрист.

Молодая мама из Запорожья Кристина надеется на законопроект, над которым сейчас в Верховной Раде работают нардепы. В нем говорится, что отец или мать, незаконно унесшие ребенка с места привычного проживания, автоматически теряют право на то, чтобы его оставили с ними.

Киевлянина взяли в заложники родственники бывшей жены

В Киеве спасли жизнь мужчину, которого связанным нашли в подвале гаражного кооператива. Его взяли в заложники родственники бывшей супруги.

Пострадавший провел более суток в закрытом гараже в холоде, без воды и еды.

Об исчезновении в полицию заявила нынешняя супруга мужа.