В Киевском метрополитене, на станции Лесная, пытались украсть дефибриллятор.

Об инциденте проинформировали в пресс-службе метрополитена. Отмечается, что при попытке кражи сработала сигнализация, и злоумышленник скрылся.

Однако он повредил бокс, где хранился дефибриллятор.

– На время проведения ремонта устройство будет находиться у дежурной по станции, — уточнили в пресс-службе.

Как известно, в мае этого года автоматические дефибрилляторы установили на 52 станциях метрополитена Киева – в пассажирских зонах.

До этого часть аппаратов находилась в кассах метро. Однако было решено переместить устройства на платформы и в кассовые залы.

Практически сразу же после установки вандалы повредили три дефибриллятора, а один пытались украсть.

Следует отметить, что с помощью дефибрилляторов в метро уже неоднократно удавалось спасать человеческую жизнь. Например, в августе на станции метро Нивки правоохранитель спас жизнь пассажиру, у которого произошел сердечный приступ.

А в октябре на станции метро Политехнический институт у пассажира остановилось сердце. Сотрудница полиции спасла его с помощью дефибриллятора.

Источник: Киевский метрополитен

Фото: Киевский метрополитен